看車變砸車！平鎮中古車行遭「球棒隊」砸店 業者喊冤：不認識對方
桃園市平鎮區中豐路上一家中古車行，1月23日發生一起暴力毀損案件。2名犯嫌佯裝成一般顧客，假借要看車的名義進入店內，不料卻在討論購車過程中突然翻臉，不僅對店內人員施暴，更在短短10幾秒內持球棒瘋狂砸毀多輛昂貴名車，隨後逃逸。平鎮警分局獲報後火速展開追查，於今(26)日成功逮捕2人。
平鎮分局獲報後隨即展開追查，發現2名犯嫌行車軌跡多於雲林土庫一帶活動，鎖定後將其帶返所偵辦，2人均對犯行坦承不諱，訊後依毀損、傷害及恐嚇罪嫌，函送桃園地檢署偵辦。
警方表示，據二嫌供稱於案發前一日即至桃園平鎮地區一帶車行，意購二車輛，於案發時是因報案人服務態度不佳有看不起南部人之意，始一時氣憤致而以球棒毀損其車行車輛，無人教唆等情形。
受害店家事後在網路沉痛發文，直指這種「假看車真砸店」的荒唐事竟會發生在自己身上。業者強調，店內經營一向光明磊落，合約也採用具有法律效益的定型化契約，與這群犯嫌完全不認識，無法理解為何會遭到如此暴力對待。
