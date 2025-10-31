看輝達與韓國合作 台企業代表：台韓有很多強強聯手機會

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳今天(31日)在韓國宣布與韓方展開多項AI(人工智慧)合作案，我國APEC(亞太經濟合作會議)企業諮詢委員會(ABAC)代表、廣達技術長張嘉淵指出，AI生態系需要各國拿出強項共同建置，台韓之間有很多強強聯手的機會。

慶州APEC領袖峰會31日登場，午間安排經濟領袖與ABAC代表進行午餐對話。我國ABAC代表之一的廣達技術長張嘉淵晚間表示，午間與韓國總統李在明、加拿大總理卡尼(Mark Carney)對談。在談到AI議題時，聚焦AI協助智慧轉型、創新，以及如何兼顧永續。

據張嘉淵轉述，李在明認為AI要帶來希望、具包容性，且要平衡發展、以人為本，尤其建置資料中心，也要兼顧能源使用，確保綠色電力供應，獲得卡尼當場贊同；李在明也不希望AI發展集中在超大企業。

針對輝達執行黃仁勳此次APEC峰會期間，在韓宣布多項與韓國的AI合作案，張嘉淵認為，過去輝達與韓國合作多聚焦在遊戲、圖形處理領域，現在AI發展需要高效記憶體，記憶體正是韓國強項，且數位孿生、元宇宙等新興應用，也需要圖形處理配合，因此輝達勢必會與韓廠加強合作。

張嘉淵強調，台灣擅長的是晶圓製造以及AI伺服器，台韓面對AI生態系建置，其實有很多強強聯手的機會，他樂見其成。他說：『(原音)TSMC(台積電)，或者是像廣達這樣的公司去做很多Server(伺服器)，包括Data Center(資料中心)裡面完整的設計等，本來就是台灣主要的強項，所以這裡面還是有很多互補的機會，最重要是整個Ecosystem(生態系)，大家能不能強強聯手創造更多機會出來。』

隨著AI重要性逐年升高，張嘉淵表示，比較多經濟體領袖是慢慢認清自身國家的AI強項後，提出希望如何與台灣合作，範疇從資料中心興建到發展AI應用等都有，因此各國應是合作大於競爭。