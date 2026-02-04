看過來！賴清德、蕭美琴書單出爐 兩人狂推88本書

賴清德出席台北國際書展。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 賴清德總統昨日到台北國際書展大採購，並於今（4）日推出他精選的63本書單與國人分享。他邀請大家挑幾本好書，讓閱讀成為生活的一部分。此外，副總統蕭美琴也推薦25本書，並說，繁忙的日常生活中，能有一段時間沉浸在閱讀裡，對她來說，是最好的充電。

賴清德推薦書單。 圖：翻攝自賴清德臉書

賴清德表示，他昨天到台北國際書展，從漫畫到詩集一本接著一本，忍不住買了許多書。也看到不少朋友留言詢問他買了哪些書，因此特別整理這份書單，想和大家分享。他說，2026 年邀請大家一起挑幾本好書，讓閱讀成為生活的一部分，走近書本，也走進文化，「讓我們用行動支持好書，共同支持台灣的出版產業與優秀創作者」。

蕭美琴推薦書單。 圖：翻攝自蕭美琴臉書

蕭美琴也透過社群分享，繁忙的日常生活中，能有一段時間沉浸在閱讀裡，對她來說，是最好的充電。她說，「地緣政治」始終是她關注的重中之重；此外，從國防安全、數位韌性，到科技如何重塑現代戰爭的型態，以及民主社會在威權擴張的壓力下，如何建立更堅實的自我防衛機制，這些書不只是知識，更是思考台灣如何與世界共處的戰略養分。

蕭美琴指出，愛台灣不只有守護安全，更要感受這塊土地的溫度。她的書單裡也有許多關於台灣歷史、產業、飲食的故事；同時，為了走更長遠的路，幾位優秀醫師分享的生命故事與養生智慧，也是她非常重視的領域；還有榮獲「第19屆日本國際漫畫獎」的台灣作品，看見台灣漫畫家以驚人的創作實力，用故事帶著台灣走向世界，真的感到與有榮焉。

蕭美琴說，「閱讀能滋養心靈，也能讓我們看見更寬廣的世界。希望大家都能在書海中自在徜徉，帶著滿滿的收穫與能量回家。」

賴清德書單如下：

（1）陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方（聯經）

（2）台灣感性：台灣的庶民日常，就是亞洲的感性風景（聯經）

（3）野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶（聯經）

（4）青色之花（聯經）

（5）日花閃爍：台語的美麗詞彙＆一百首詩（時報）

（6）天命：台灣民主運動者許信良的一生見證（時報）

（7）山爺（聯合文學）

（8）大腿山（九歌）

（9）在燈暗的時候唱歌給自己聽（悅知文化）

（10）覓蜆仔（鏡萬象）

（11）槍聲（經典版）：台語二二八小說集（前衛）

（12）蕉葉與樹的約定（鏡文學）

（13）從雲端走下來的家族──拉庫拉庫溪流域的遷移（健行文化出版社）

（14）一個春天的童話：小說亮均、亭均（前衛）

（15）民主台灣一百年：跨世紀的民主運動（前衛）

（16）祝你快樂：魏廷朝給孩子的信（前衛）

（17）台灣民主的中年危機：解嚴38年後的觀察與反思（左轉有書）

（18）台灣製造：MIT台菜與台灣味，台灣人的飲食故事（二十張）

（19）成為「新二代」：多元文化與地緣政治下的跨國婚姻子女（春山）

（20）此岸與彼岸：一個社會運動者的身心之旅（春山）

（21）李登輝與台灣的國家認同（有理）

（22）臺灣人的歷史：若林正丈拆解臺灣躊躇又持續變動的國族認同（明白）

（23）不戰的勝算：新冷戰關鍵時刻，四大行動計畫嚇阻中共侵臺野心（一卷文化）

（24）蘋果在中國：美國科技巨頭如何造就中國製造霸權（商業周刊）

（25）李喬經典小說漫畫套書：告密者＋哭聲（前衛）

（26）間隙（臉譜）

（27）怪島奇譚（蓋亞）

（28）金門衛生兵的日子（燎原）

（29）課金派戀愛（大辣）

（30）空笑夢圖像小說：第一卷．黃金樓（遠流）

（31）器官拼圖（鯨嶼文化）

（32）這裡不簡單1：不簡單的棒球場（小木馬）

（33）在鳥籠出生的小綠和他的朋友們（是路故事有限公司）

（34）爸爸的破酥包（華語、泰語雙語繪本）（斑馬線文庫）

（35）三隻腳的食蟹獴與巨人（大塊文化）

（36）請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動！（大塊文化）

（37）當AI取得話語權，人類還剩下什麼？：以當代哲學與溝通理論探討AI的語言、意識與作者權威性問題（商周）

（38）共同知識：揭開人類群體合作的邏輯，剖析經濟、政治、日常生活現象的隱藏規則（商周）

（39）十年一覺電影夢：李安傳（經典新版）（時報出版）

（40）我寫故我在：寫作文明大接力，人類想像力歷史造就AI世紀（時報出版）

（41）廚房キッチン（時報出版）

（42）我與城市（時報出版）

（43）繼承經濟：是時候談談父母銀行了，千禧世代的獨立難題與社會價值重新排序（麥田）

（44）台灣古建築裝飾深度導覽圖錄（貓頭鷹）

（45）何日君再來（木馬文化）

（46）玫瑰玫瑰我愛你（洪範）

（47）穿越時光見到你：36場歷史縫隙的世代對話（文訊雜誌社）

（48）出太陽（九歌）

（49）撒旦的探戈（聯合文學）

（50）所在（聯合文學）

（51）掛蠓罩的暗暝（維京）

（52）突破極限的信念「陳傑憲」：從場內到場外，台灣隊長全力以赴的堅持與自白（聯經）

（53）工作排毒：讓你咻咻咻的工作編輯術（逗點文創結社）

（54）做書的人2：探訪韓國書業人士浪漫的人生選擇（逗點文創結社）

（55）入陣者：台灣勞工運動三十年，一場尊嚴與抵抗的對話（衛城出版）

（56）敵人 L’ennemi（大塊文化）

（57）循環在有無之間：永豐一百年的永續智慧（大塊文化）

（58）「發現太平洋抹香鯨」三部曲：台灣π、海洋台灣新地標、浮島（大塊文化）

（59）中國模式的終點：從科舉帝制到數位威權，揭露中國式治理制度的宿命（今周刊）

（60）馬斯克的X帝國：矽谷最瘋狂！一場價值440億美元的推特權力遊戲（今周刊）

（61）解構美中冷戰：看懂比美蘇更複雜的新格局，從貿易戰到軍備競賽，台灣身處關鍵十字路口（今周刊）

（62）圍堵中國：全球抗中新秩序下的中國末路與台灣生存新戰略（今周刊）

（63）為什麼全世界都在缺貨？：跨越全球的供應鏈風暴，揭開穩定生活的幻象（今周刊）

蕭美琴書單如下：

【守護民主與數位韌性】

科技共和國：硬實力、軟信念與西方未來 — Alexander C. Karp, Nicholas W. Zamiska

請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動 — Joseph Wen

國防產業地緣政治學【全民必備．第一本全球軍工產業分析全解讀】 — 小野圭司

數位國土保衛戰 — 李忠憲、林宗男、林修民∕口述；游婉琪、白廷奕∕採訪撰稿

島鏈有事：如果明日就是臺海戰爭，國際第一線怎麼危機應變？沖繩、日本、臺灣為何命運相連？ — 張鎮宏, 《報導者》團隊

Ghost Nation: The Story of Taiwan and Its Struggle for Survival — Chris Horton

The Subtle Art of Resistance: Lessons from Cats for Surviving Fascism — Stewart "Brittlestar" Reynolds（這本從貓咪身上學習抵抗精神的書，我特別有感觸）

Machines of Loving Grace — Dario Amodei

Red Tide: A Novel of the Next Pacific War — M.P. Woodward

Meshtastic: A Comprehensive Guide to Off-Grid Mesh Communication — David A. Rodgers Jr.

Empire of AI — Karen Hao

【台灣故事：產業、歷史與文化】

張忠謀自傳 — 張忠謀

此地即世界：臺灣，世界史的現場 — 故事 StoryStudio

禮物：一本關於台灣認同的書 — Kolas Yotaka

蕉葉與樹的約定 — Nakao Eki Pacidal

Made in Taiwan: Recipes and Stories from the Island Nation — Wei, Clarissa

【台灣軟實力：台漫榮耀】

Mararum：山間料理人 — 南南日

黎明前的回聲 — 狼七

大仙術士李白 — 葉明軒

【身心安頓與職場智慧】

醫療希望在花蓮：花蓮慈濟醫院院長林欣榮的創新醫路 — 林欣榮

科學抗老，健康到老：旅美50載外科醫師教您的31個長壽之道 — 蔡榮聰

與苦難同行：這些年病人教會我的事 — 郭漢崇

這樣吃，全身疼痛都消失 — 尼爾‧柏納德

丹麥式幸福工作法 — 針貝有佳

The Hard Thing About Hard Things — Ben Horowitz

