看過牛肉場18禁懵懵懂懂 李千娜參與「鑽石舞台之夜」重現秀場黃金年代

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於3月21、22日重返臺北流行音樂中心（北流）。除「余天、余祥銓父子＋黃西田」與蕭敬騰分別擔任兩天壓軸卡司外，而「雙金歌后」李千娜確定加入3月22日場演出。李千娜感謝蕭敬騰太太Summer的推薦，以及胡瓜等前輩的照顧，才有機會參與此次演唱會。

李千娜表示，秀場文化對她影響深遠，從廖峻、澎澎的脫口秀，到豬哥亮、余天與胡瓜的歌廳秀，都是她成長的重要記憶。她透露，父親是鼓手，童年隨家中自營舞台車北中南奔走，跑遍婚喪喜慶與歌廳秀，讓她對秀場傳統文化格外熟悉，也希望藉此次演出延續父親的理念。

在「錄影帶」風行的年代，李千娜也會跟爸爸一起看廖峻、澎澎的脫口秀：「兩位前輩一搭一唱，你來我往互虧、互相吐槽的默契，實在太精彩；還有每次看豬哥亮大哥的歌廳秀，他數十年如一日的招牌髮型和幽默感，好令人懷念；以及最愛打人巴掌的余天大哥，大家都說被他打過會紅，但是他應該捨不得打我吧！」

李千娜去年推出《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》時，特別打造一台電子花車宣傳，她也分享：「後台是我的童年，我看過印象最深刻的，就是牛肉場18禁的演出，當時的我懵懵懂懂，長大後回想發現這些表演者都很辛苦、很多辛酸，令人好敬佩。」李千娜並感謝老蕭太太Summer姐的推薦，以及胡瓜的提攜，才有機會參與此次演唱會，也期待在舞台上重現秀場黃金年代的經典造型與歌曲，帶給觀眾滿滿回憶。

延續公益精神，2026年「鑽石舞台之夜」透過音樂傳遞關懷，並獲臺灣大學響應支持公益行動。2026「鑽石舞台之夜」台北場將於3月21、22日在北流登場，門票於年代售票系統熱賣中，受贈單位為臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會及臺大清寒希望獎助學金。

