看遠清楚、看近卻模糊？醫曝「這1眼疾」常被當成老花 還可能遺傳

你是否發現自己看近的東西容易模糊，卻看遠的反而清楚？這可能是遠視的症狀。遠視不僅會讓視力模糊，還可能引發頭痛、眼睛痠痛，甚至影響日常生活。那麼，遠視要怎麼治療？配眼鏡就夠了嗎？還是需要動手術？

遠視是什麼？ 留意這些常見特徵

眼科粘靖旻院長指出，遠視跟近視相反，是看遠處清楚，但看近的東西會模糊不清的一種視力問題。遠視是常見的屈光不正問題，主要是因為眼睛在放鬆狀態下，遠方物體的影像會聚焦在視網膜後方，而不是正確落在視網膜上。這導致遠視患者看遠處通常沒問題，但看近的東西時容易模糊，尤其是閱讀、用手機或電腦時更明顯。

此外，遠視可能與遺傳有關，年紀增長後更容易出現。情況較輕微時，年輕人可透過眼睛調節自行對焦，但度數較深時就需要配戴眼鏡或隱形

遠視vs近視vs老花差在哪？

粘靖旻說明，這三種視力問題的主要差別在於光線在眼睛裡聚焦的位置，近視是光線聚焦在視網膜前方，所以看遠的東西不清楚；遠視則是光線聚焦在視網膜後方，影響看近的清晰度；而老花是隨著年齡增長，眼睛的調節能力變差，無論原本是近視或遠視，通常40歲後都會逐漸出現閱讀困難的情況。每種情況的矯正方式也不同，需要依照個人需求選擇。

遠視會好嗎？

粘靖旻解釋，遠視是否會改善，主要取決於年齡和度數。兒童剛出生時都是遠視，會隨著眼球發育，眼軸越來越長，遠視會慢慢退掉，到零度後就會開始近視。但如果度數較深，或已經成年了，遠視通常不會自己好轉，需要配戴眼鏡、隱形眼鏡，或考慮雷射手術來矯正。年紀越大，遠視可能會慢慢加重，尤其是40歲以後，還可能合併老花，視力問題會更明顯。

遠視原因是什麼？

粘靖旻指出，遠視的主要原因與眼球構造有關。最常見的問題是眼球前後徑太短，或者角膜、晶狀體的屈光度不夠，使得光線進入眼睛後，影像無法正確聚焦在視網膜上，而是落在視網膜後方。遠視可能是天生的，有些人隨著年紀增長，眼睛的調節能力下降，遠視問題會變得更明顯。遺傳也是影響遠視的重要因素，家族中有遠視的人，自己也較容易出現遠視。

遠視如何治療？

粘靖旻表示，遠視的治療方法會根據年齡、度數深淺和生活需求而不同。輕度遠視如果沒有明顯不適，可能不需要治療；但若遠視度數較高，或已影響日常生活，建議配戴適合度數的眼鏡或隱形眼鏡來矯正。此外，成人可考慮雷射手術，將角膜弧度調整到適合的曲率，以改善遠視問題。

