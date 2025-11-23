看酒駕臨檢就迴轉、警拔槍喝令 駕駛仍加速落跑
高雄警方昨天晚間在路竹交流道附近臨檢，有民眾目擊員警當街拔槍，喝令一輛白車駕駛下車，但駕駛卻趁隙加速逃逸，嚇壞路人。
警方說當事駕駛一看到臨檢站就迴轉想逃，事後查出他是無照上路。
員警：「下車，下車。」
員警在一輛白色轎車旁拍車窗，拔槍喝令駕駛下車，駕駛不為所動，員警不敢大意，這時頭上燈號由紅轉綠，白車駕駛加速逃逸。
目擊民眾：「欸欸你不要你不要，快點。」
白車駕駛硬鑽車縫，從外側車車道脫離現場，把拍攝的目擊民眾給嚇壞，事發就在22號晚間高雄路竹交流道附近，警方當時在周邊設置酒駕臨檢站，發現這輛白色轎車，看到臨檢站就加速迴轉。
想要規避攔查，不顧員警拔槍照樣逃逸，警方事後通知到這名24歲的孫姓駕駛，他坦承無照上路心虛才會躲避，而且這也是他5年內超過兩次無照駕駛，警方也依照多項違規依法舉發。
