中部中心/李文華 彰化報導

彰化一間專治異位性皮膚炎的診所，因為看診病患多，只開放現場掛號，常常一號難求，沒想到有黃牛動起歪腦筋，在網路喊價，以一個號碼1500元價格代排，衛生局表示，這樣的行為涉嫌違反醫療法，最重可處25萬元罰鍰。

看醫生也有代排? 彰化皮膚科"黃牛代排"喊價1500元

看醫生也有代排? 彰化皮膚科"黃牛代排"喊價1500元

看診時間還沒到，診所湧現大量排隊人潮，還有人自備椅凳卡位，因為這家皮膚科診所，只開放現場掛號約診，平日25個名額，假日15個名額，可以說是一號難求。

看醫生也有代排? 彰化皮膚科"黃牛代排"喊價1500元

僧多粥少情況下黃牛動起歪腦筋 出現高價代排

這家皮膚科診所，位在彰化市彰南路，擅長治療異位性皮膚炎，不少家長帶著小孩來求診，沒想到在僧多粥少情況下，竟有黃牛動起歪腦筋，出現高價代排。

看醫生也有代排? 彰化皮膚科"黃牛代排"喊價1500元

黃牛明目張膽在網路上開價代排涉嫌違反醫療法 最重可處25萬元罰鍰





黃牛自稱三寶媽，一個人頭，代排一個號碼，收費1500元，還得先付500元訂金，這也導致，原本名額就很少的初診民眾，更難排到隊。看病掛號，屬於醫療服務，黃牛卻明目張膽，在網路上開價代排，涉嫌違反醫療法，最重可處25萬元罰鍰，代價可不小。









