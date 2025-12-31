看重稀有AI專才 傳輝達重金迎娶以色列新創企業AI21

以色列AI新創企業AI21吸引眾多投資者矚目，傳輝達雀屏中選，將投入30億美元收購。（圖片來源／信傳媒編輯部）

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）為網羅AI專才，同時進一步擴大在以色列的佈局，傳將砸重金收購以色列新創公司AI21 Lab，。

根據以色列財經媒體Calcalist報導，事實上AI21早已準備出售，最近幾週才與輝達進行更深入的談判，估計收購價碼將達20億至30億美元之間。

報導指出，AI21約有200名員工，其中多數擁有高學歷，在AI開發方面具備罕見的專業知識，輝達收購AI21主要是是看中他們的專才。若收購價碼換算成每位員工的身價，估計將約是1000萬至1500萬美元。

廣告 廣告

AI21致力於開發AI大規模語言模型

AI21是由自動駕駛技術開發商Mobileye創辦人兼執行長Amnon Shashua，以及其他兩位伙伴於2017年創立，其主要業務是開發應用於AI的大規模語言模型，是少數致力於相關領域的新創企業之一，據悉已有多家創投公司和投資者對它產生濃厚的興趣。

曾有消息指出，AI21在2024年夏天完成一輪由輝達和Google帶頭的籌資計畫，籌得約3億美元，但消息從未被證實。

輝達對收購AI21的消息拒絕置評，AI21則尚未證實。但若消息屬實，這將是輝達繼Mellanox之後，在以色列的第4件收購案。

輝達稱以色列為第二個家，持續加深當地著墨

執行長黃仁勳曾把以色列比喻為輝達第二個家，因此不斷加大在以色列的投資力道，其中包括海法南部基里亞特提翁（ Kiryat Tivon）的研發園區，區內辦公空間、公園和公共空間佔地約16萬平方公尺，涵蓋土地面積達22英畝（約9公頃），預估將容納多達1萬名的工作人員。輝達計畫於2027年動工，並在2031年起首批進駐。

根據Calcalist先前發布的消息，輝達還計畫在以色列建設當地最大的伺服器農場，現正與當地房地產業者Mega Or DC深入洽談，準備租賃一座正在梅沃卡梅爾（Mevo Carmel）工業區興建的資料中心做為據點。這座伺服器園區基礎設施的建置成本包括主體結構、機電系統、配電盤、變壓器與冷卻系統，投資額估計約4.65億美元，將由相關各方共同負擔。輝達準備另外投資運算設備，使整體投資金額達15億美元。

此外，輝達過去兩年在以色列每年增聘約1000名員工，總計當地員工數量超過5000人，以色列已經成為輝達在美國本土以外規模最大的研發據點。

(原始連結)





更多信傳媒報導

台灣愛滋、淋病通報降 年輕人梅毒卻增9％？感染科權威：比篩檢更重要的是「鑑別」

三中案二審判無罪 馬英九嘆政治追殺10年告一段落

2026大選》邱議瑩控林岱樺可能獲藍營灌票 林岱樺「未否認」：我能超越黨派

