「看金價就投資3個T！」台銀黃金王子曝資產配置法：到明年金價仍看好

受地緣政治動盪、經濟不確定性升高、降息預期升溫，以及各國央行積極囤金與黃金ETF買盤湧入等因素帶動，金價今年以來已飆漲逾60%。素有「黃金王子」之稱的台灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，黃金市場近來流行一句話「要不就做多黃金、要不就做多政治。」意思是，在當前局勢下，政治風險極高。另有一種中期投資說法，看金價就投資3個T，第一個T是美國總統川普（Trump）、第二個T是關稅（Tariff）、第三個T是貿易（Trade）。

楊天立在廣播節目《財經起床號》表示，從現在到明年，因為明年美國將迎來期中選舉，也是川普的「期中考」，而後年又將進入下一輪總統大選，因此中期政治變數的影響，確實與美國、特別是川普政府密切相關。

楊天立說明，從黃金走勢來看，川普第一任期間，2018年黃金開始上漲，正是美中關係開始變得不好時。有人會說川普上一任只是要改變美國跟中國的關係，這一任是要改變美國跟全世界的關係，也因此川普2.0黃金上漲的速度，比起上一任要快很多。

楊天立提到，中期來說，地緣政治應該是蠻重要持續觀察的因素，也因此在這樣的支撐下，從現在到明年應該金價是看好的。

楊天立總結，如果投資組合中已經有10%黃金，那就可以先不要動；如果投資組合黃金不到5%，建議不要判斷行情，就用定期定額分5~12個月就把它買完，這可能是比較簡單的方法。

