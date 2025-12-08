看關稅3大不確定性 近6成CEO估將持續逾1年

▲在當前地緣政治、關稅政策與經濟不確定的情勢下，企業正重新檢視全球布局策略，57% 受訪CEO預期不確定性將持續超過1年，24%更認為將超過3年以上。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 在當前地緣政治、關稅政策與經濟不確定的情勢之下，企業正重新檢視全球布局策略。根據最新公布的「安永CEO展望脈動調查」結果顯示，57%受訪CEO預期地緣政治與經濟不確定性將持續超過1年，應變風險的信心也正逐步提升，企業不再等待環境穩定，而是主動調整營運模式、擁抱變革。有52%受訪CEO計畫在未來1年加碼投資以加速轉型，對策略聯盟與合資的興趣更攀升至73%。

此調查時間為2025年8月，信心指數衡量全球大企業共1200名執行長對總體經濟環境和公司績效展望的看法，根據5點量表（產業成長、價格與通貨膨脹、企業成長、人才、投資和技術），對所述展望項目評分，指數越高代表樂觀程度越高。受訪地區為美國、加拿大、中國、日本等21個國家，涵蓋消費者與健康、金融服務、工業與能源、基礎設施、科技媒體和電信的5個產業。

調查結果指出，57%受訪CEO預期地緣政治與經濟不確定性將持續超過1年，24%更認為將超過3年以上，但應變風險的信心正逐步提升，主動調整營運模式、擁抱變革，其中有52%受訪CEO 計畫在未來1年加碼投資以加速轉型，48%打算推動併購，對策略聯盟與合資的興趣更攀升至73%。

擁抱變革與轉型 在持續不確定性中學會蓬勃發展

調查結果發現，CEO受訪者在持續不確定性中擁抱變革和轉型。52%計畫在接下來1年內增加投資以加速投資組合轉型，39%保持與近年一致的轉型水平。至於推動轉型的關鍵目標，有41%受訪者表示是為了提升企業的財務表現。

調查指出，企業推動在地化（72%）與推動區域化（63%）作為長期的策略性轉變，以適應市場動態和客戶期望的變化，同時已推動3大重點策略，包括科技與數據（在地化41%、區域化44%）、研發（在地化40%、區域化38%）、營運與供應鏈（皆39%）。

技術驅動併購 策略聯盟成新顯學

隨著AI與數位轉型浪潮加速，69%受訪CEO認為，網路安全威脅正影響創新，70%覺得區域的監管差異是數位轉型最大挑戰。即便如此，併購動能仍強，48%受訪CEO預期將在未來1年內推動傳統併購交易，多達73%CEO表示計畫參與合資企業或策略聯盟，反映出企業高度關注「無機成長(Inorganic Growth)」策略。

進一步詢問未來1年內的併購策略，主要聚焦在「併購具技術或智慧財產的公司」(41%）、「透過併購拓展新市場或開創新的營收來源」(35%) 及「併購以擴張業務並提升營運」(34%）。

安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬指出，領導者們的韌性並不是認為將減少波動，而是他們逐漸適應不確定性且變得更加靈活，重新調整營運模式、擁抱變革，找到在全球經濟變化中蓬勃發展的新方法。在波動環境中，企業傾向採取更具敏捷性、風險更低的轉型策略。相較於傳統併購，策略聯盟與合資合作不僅整合風險較低，更能驅動創新與市場拓展，是企業重塑成長動能的重要選項。

何淑芬認為，企業將生產、採購與決策機能部署在核心市場周邊，不僅有助降低供應鏈中斷風險，透過強化組織的靈活應變能力，也能更快速回應客戶需求，把握區域市場的成長機會。

