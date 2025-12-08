看關稅3大不確定性 近6成CEO估將持續逾1年
[NOWnews今日新聞] 在當前地緣政治、關稅政策與經濟不確定的情勢之下，企業正重新檢視全球布局策略。根據最新公布的「安永CEO展望脈動調查」結果顯示，57%受訪CEO預期地緣政治與經濟不確定性將持續超過1年，應變風險的信心也正逐步提升，企業不再等待環境穩定，而是主動調整營運模式、擁抱變革。有52%受訪CEO計畫在未來1年加碼投資以加速轉型，對策略聯盟與合資的興趣更攀升至73%。
此調查時間為2025年8月，信心指數衡量全球大企業共1200名執行長對總體經濟環境和公司績效展望的看法，根據5點量表（產業成長、價格與通貨膨脹、企業成長、人才、投資和技術），對所述展望項目評分，指數越高代表樂觀程度越高。受訪地區為美國、加拿大、中國、日本等21個國家，涵蓋消費者與健康、金融服務、工業與能源、基礎設施、科技媒體和電信的5個產業。
調查結果指出，57%受訪CEO預期地緣政治與經濟不確定性將持續超過1年，24%更認為將超過3年以上，但應變風險的信心正逐步提升，主動調整營運模式、擁抱變革，其中有52%受訪CEO 計畫在未來1年加碼投資以加速轉型，48%打算推動併購，對策略聯盟與合資的興趣更攀升至73%。
擁抱變革與轉型 在持續不確定性中學會蓬勃發展
調查結果發現，CEO受訪者在持續不確定性中擁抱變革和轉型。52%計畫在接下來1年內增加投資以加速投資組合轉型，39%保持與近年一致的轉型水平。至於推動轉型的關鍵目標，有41%受訪者表示是為了提升企業的財務表現。
調查指出，企業推動在地化（72%）與推動區域化（63%）作為長期的策略性轉變，以適應市場動態和客戶期望的變化，同時已推動3大重點策略，包括科技與數據（在地化41%、區域化44%）、研發（在地化40%、區域化38%）、營運與供應鏈（皆39%）。
技術驅動併購 策略聯盟成新顯學
隨著AI與數位轉型浪潮加速，69%受訪CEO認為，網路安全威脅正影響創新，70%覺得區域的監管差異是數位轉型最大挑戰。即便如此，併購動能仍強，48%受訪CEO預期將在未來1年內推動傳統併購交易，多達73%CEO表示計畫參與合資企業或策略聯盟，反映出企業高度關注「無機成長(Inorganic Growth)」策略。
進一步詢問未來1年內的併購策略，主要聚焦在「併購具技術或智慧財產的公司」(41%）、「透過併購拓展新市場或開創新的營收來源」(35%) 及「併購以擴張業務並提升營運」(34%）。
安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬指出，領導者們的韌性並不是認為將減少波動，而是他們逐漸適應不確定性且變得更加靈活，重新調整營運模式、擁抱變革，找到在全球經濟變化中蓬勃發展的新方法。在波動環境中，企業傾向採取更具敏捷性、風險更低的轉型策略。相較於傳統併購，策略聯盟與合資合作不僅整合風險較低，更能驅動創新與市場拓展，是企業重塑成長動能的重要選項。
何淑芬認為，企業將生產、採購與決策機能部署在核心市場周邊，不僅有助降低供應鏈中斷風險，透過強化組織的靈活應變能力，也能更快速回應客戶需求，把握區域市場的成長機會。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台積電赴美設廠也沒用？前英特爾CEO吐實：美晶片製造離不開亞洲
明年台股衝上3萬點？謝金河稱台積電是關鍵 提醒選股要下功夫
明年AI仍非常樂觀 永豐金估台股高點有望衝33000點
其他人也在看
記憶體撐場！華邦電股價飆逾8%登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電早盤一度今大漲逾9%，距離前高69.1元咫尺之遙，並以17萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 3
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 1
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
不是0050、0056！專家點名這檔ETF「很抗跌」：持續加碼會成為搖錢樹
近年來，台灣ETF市場快速成長，從主動型、被動型到高股息或市值策略，種類繁多，讓新手投資人眼花撩亂，尤其在台股ETF領域，像0050、0056、00878、00919 等商品一直是熱門討論焦點。對此，素有「不敗教主」稱號的陳重銘直言，觀察11月的股災中，00919明顯比市值型ETF抗跌，主要原因是金融股比例最高，也就避開了AI類股的殺盤。陳重銘撰文提到，今年......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2
台積電太強買了就不放手！ 分析師「永不賣出」關鍵理由曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國最具影響力的投資理財網之一《TheMotleyFool》指出，在全球晶片製造領域，台積電（2330）技術與良率領先全球，包括蘋果...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 4
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔助攻印度塔塔蓋12吋晶圓廠！創海外授權首例 反遭外資重砍9.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
阿伯靠ETF季領48萬元！不敗教主點其中心法
[NOWnews今日新聞]不少投資人不想要心情隨著股價波動，因此選擇投資「高股息ETF」，只要等著領股息就好。有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘，在臉書上分享一則案例，有一名90歲許姓阿伯早在0087...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 16
漲太兇！南亞科90日暴漲262%踩紅線 聯鈞、尖點當沖爆6成進入11檔注意股名單
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週五（5日）終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點，證交所公布11檔注意股。記憶體大廠南亞科（2408...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
明年台股3萬點是低標！5大投顧「2026行情攻略」 AI主軸外「這族群」有望補漲
今（2025）年4月間，受美國對等關稅影響，台股先是崩盤狂瀉2065點，創下史上最大跌點後，3日後又暴漲超過1600點，創下單日漲點新高，屢創驚人紀錄，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車。年關將近，近日迎來各大券商展望會舉辦潮，對於2026年台股表現，等5大投顧多普遍保持樂觀看法，認為明年有望再創高點，台股3萬點大關指只是低標。 雖對等關稅掀起全球政經海嘯，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電先進封裝訂單大爆滿 擴大委外釋單…日月光大贏家
台積電先進封裝產能大爆滿，正擴大委外釋單，相關訂單外溢效應大開，日月光投控旗下日月光半導體和矽品成為大贏家。因應台積電龐...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
外資愛高股息！「3檔高息ETF」獲狂掃15億元 再搶00712近5萬張...連3週蟬聯買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）收在27980.89點，週漲354.41點、漲幅1.28%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週買超526.64億...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
網飛砸720億美元收購華納兄弟探索，串流戰局與好萊塢版圖全面改寫
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，網上串流平台巨擘--網飛(Netflix，美股代碼NFLX)宣布，將斥資720億美元收購美國娛樂巨擘華納兄弟探索(Warner Bros Discovery，美股代碼WBD)的電影與電視工作室，以及串流平台HBO與HBO Max，交易對華納兄弟探索整體企業價值約827億美元，被視為其成立以來最大膽、最關鍵的一次戰略轉身。消息公布後，上週五網飛股價帶量收跌2.89%，報100.24美元，成交金額達130.54億美元，位美個股第4高；華納兄弟探索股價則大漲6.28%，報28.61美元，週線急漲8.67%，連續第八週收紅，顯示資金普遍押注此案最終能落地。依協議，交易以現金加股票方式支付，華納兄弟探索股東每股將獲得27.75美元對價，對應股權價值約720億美元，企業總價值約827億美元。為降低監管壓力與資產過度集中疑慮，華納兄弟探索需先完成今年6月宣布的公司分拆計畫，把流媒體及工作室部門與全球網路部門拆成兩家獨立上市公司，新拆出的Discovery Global將持有全球網路資產，包括CNN、TNT體育與Discovery頻道等有線電視頻道以及相關數位產品，這部分財訊快報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
外資周周買 抱股過節
隨著聯準會（Fed）降息機率不斷攀高，全球流動性快速回暖，外資態度也明顯轉多。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
全球軍工股突飛猛進 謝金河：台灣落後很多
[NOWnews今日新聞]先前總統賴清德提出金額上看1.25兆元新台幣的國防特別預算，不過遭到立法院程序委員會封殺，暫緩審議列案。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，其實這個預算除了強化台灣的自...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 31