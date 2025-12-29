看電影加購千元餐盒！現場缺貨「換成爆米花、熱狗堡」 他氣炸：不給取消

一名網友表示，新光影城電影票加購的500元餐點缺貨，結果被換成爆米花、熱狗堡。圖／翻攝自Google Map

花500元吃熱狗堡、爆米花，你願意嗎？一名網友在PTT中發布貼文，表示千里迢迢從基隆到桃園新光影城，花費900元購買兩張席伊麗影廳的電影票，還加購一人500元的套餐，原本有主餐餐盒跟餅乾、甜點，沒想到電影院工作人員卻說人流太多餐點缺貨，改為爆米花、熱狗堡套餐，讓原PO傻眼表示，「花了快2000元，吃熱狗堡？」對此，新光影城表示，事後主管將會第一時間聯繫顧客致歉並進行完整說明。

一名網友在PTT中發布貼文，表示很早就透過網站訂購桃園新光影城席伊麗影廳（SEALY CINEMA）的2張電影票，每張票450元，一共900元，而原PO還加購2份500元的餐盒，套餐中有主餐餐盒、餅乾以及甜點。

廣告 廣告

原PO接著說，電影於17時20分開始，在16時45分左右取餐時，被店員告知人流太多原本餐點已經缺貨，因此改成爆米花套餐，內容為一小盒爆米花、熱狗堡、一瓶蘋果汁、造型水杯。對此，原PO直言，「造型水杯根本是庫存，隨便拿來搪塞人，櫃台人員說如果能接受就進去，覺得不划算就退票」。

隨後，原PO詢問能不能取消500元餐點，並自行另外購買，或是以500元作餐點折抵？但是遭拒絕，讓原PO傻眼表示，「當初買票是加購不是套票欸，根本強迫消費者接受。我們很早就預約了，餐點是只有這個廳的人才能買，為什麼會有不夠的這種理由？而且給出這種補償辦法也太欺負人，花了快2000，吃熱狗堡？沒有任何補償或是抱歉，櫃檯態度就是要就進去不要就走」。原PO接著氣炸表示，「這種公關處理也太過份」。

對此，新光影城回應，當天部分餐點缺貨導致顧客餐飲選擇受限，現場未能妥善說明與處理，事後主管將會第一時間連絡顧客致歉，並進行完整說明。新光影城將持續優化現場服務，加速供應商進貨補貨機制，並制定更多元的替代方案，提升顧客觀影與服務體驗。



回到原文

更多鏡報報導

每天穿羽絨衣12小時！男慘「呼吸衰竭」急性肺炎 醫揭恐怖原因

稱拍A片「片酬85萬」！39歲男假冒男優提槍上陣 女遭白嫖怒求償

牙刷1個月就要換！「7日用品」用太久細菌狂滋生 最佳使用期限曝光