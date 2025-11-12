看電影拿好禮！桃園「土之影展」15日登場 用鏡頭看見土地的故事

桃園市土地公文化館將推出「土之影展」紀錄片免費播映活動，於每周末假日在館內「土之講堂」放映五部與台灣風土與生命故事息息相關的經典紀錄片。圖：土地公文化館提供

用鏡頭看見土地的故事。桃園市土地公文化館將於11月15日至12月14日推出「土之影展」紀錄片免費播映活動，於每周末假日在館內「土之講堂」放映五部與台灣風土與生命故事息息相關的經典紀錄片，邀請民眾透過影像思索人與環境的深層連結。活動已開放預約，反應熱烈。

首部登場的《島上》，由曹文傑、林琬玉執導，講述蘭嶼的島嶼記憶；蕭菊貞導演的《稻浪上的夢想家》則記錄農民翻轉農村的真實歷程；張皓然執導的《海洋日記》榮獲金鐘獎兒童節目獎，是親子共賞的優質作品；曲全立導演的《台灣超人》目前預約已額滿，民眾可現場排隊候補；齊柏林導演的遺作《看見台灣》則以空拍視角凝視島嶼之美，值得再看一回。

廣告 廣告

來看電影可獲限量環保袋土寶包，「土」字由桃園在地書法家呂國祈所題。圖：土地公文化館提供

桃園市土地公文化館總監陳若蘭表示，「『土』不只是土地公信仰的象徵，更是台灣人對這片土地的熱愛與探索。」五部影片或描繪自然地景與生態環境，或記錄在地人物的奮鬥與堅持，展現台灣多元面貌與深厚情感。每場播映後皆安排映後座談，邀請重量級導演或代表與觀眾交流創作歷程。凡參與影展即可獲得限量環保袋「土寶包」，憑任一場電影票根還可享館內文創商品買一送一優惠，鼓勵民眾以行動支持永續生活。

為延伸影展主題，館方同步推出一系列周邊活動，包括環保講座與三場手作課程。由「袋代設計」創辦人林育君主講的「循環設計與廢材再生」公益講座，分享如何將廢棄物轉化為創意設計，並加碼推出皮革回收再製工作坊。另有兩場親子共學繪本工作坊，以天然素材與海洋廢棄物創作永續藝術，培養孩子對環境的感知與行動力。此外，每周日上午10時30分至11時舉辦「虎爺志工說故事」活動，由土地公文化館虎爺志工隊資深志工化身說書人，精選《我家不見了》《我家有塑嗎？》《十二天環保過聖誕》《小小土地公》等環境教育繪本，引導大小朋友在故事中思考土地、信仰與永續的關係。

為延伸影展主題，館方同步推出一系列周邊活動，包括環保講座與三場手作課程。圖：土地公文化館提供

更多活動詳情與預約資訊，請搜尋「桃園市土地公文化館」臉書粉絲專頁，查詢「土之影展」專區。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

鳳凰來襲！觀音老婦不敵強風跌倒無法起身 波麗士即刻救援

桃園學子角逐「首惜廚師」競賽 榮獲全國第2名殊榮