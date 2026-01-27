看電影體驗不佳 美麗華道歉送票 全場只有4人沒有

宮崎駿動畫電影《魔法公主》4K紀念版近日上映，不少家長帶小朋友到電影院觀賞，但近日卻有民眾到大直美麗華影城朝聖時，被其他孩童長時間哭鬧、奔跑、踹椅背等行為打擾，家長還未多加制止，引起同場觀影民眾體驗不佳；對此，美麗華向受影響的觀眾道歉，並承諾補償每人2張電影兌換券。

不少網友在Threads抱怨，上周六（24日）進美麗華影城看《魔法公主》，有一對父母帶2個小朋友進場，小朋友整場不停哭鬧，還一直踢前面客人的椅背，被不只一個人要求安靜，但父母卻未多加制止，甚至還直接在影城內滑手機，讓網友們質疑影城為何沒依照規定，放任不符合年齡要求的小朋友進場，「那電影幹嘛要分級我請問？其他觀眾花一樣的錢為什麼要被他們這樣糟蹋啊，特別場票價還更貴欸」。

貼文曝光後引起討論，不少該場次觀眾也現身證實，「我就是被踢椅背的女生，他們還至少三次打到我的頭，父母完全不管，整場電影不得安寧」、「受害者+1，不只一個人請他們安靜，完全不知道父母怎麼想的」、「我就坐在這家人後面，整場問題很多，安靜不到5分鐘又開始吵」、「遇到這種真的不要怪人厭童，小朋友靜不下來，不能去包廂式的自己看嗎？」

引起爭議後，美麗華官方昨（26）日宣布，觀賞1月24日16：30場次的觀眾，因為受到I排22、23、24、25號民眾影響，除這4個人以外，將提供IMAX電影兌換券兩張作為補償，請民眾攜帶已驗票入場之實體票根，至美麗華售票櫃檯辦理核對，「影迷觀影權益受損之事件，美麗華影城高度重視，並對當日受影響之觀眾致上最誠摯的歉意」。

