看霍諾德攀上101太嗨 賈永婕激動PO文「請尊重窗框小姐」挨罵了

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／台北報導

美國極限攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功已無繩索、徒手方式登上台北101最頂端後，不僅引起全球關注，許多民眾也爭相模仿霍諾德，試圖攀爬台北101。對此，台北101董事長賈永婕也發文呼籲：「請民眾放棄想要攀爬101大樓的想法，不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭、我們大樓各個角落！」

賈永婕呼籲「請民眾放棄想要攀爬101大樓的想法」。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕昨（26）日在臉書發文表示：「請大家冷靜賈董目前還沉浸在Alex攀爬成功，我們一起完成了人類史上創舉的光環中！」她更喊話：「請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點耶？」而賈董也歡迎民眾前往101拍照、打卡等，但她也呼籲，但請尊重我們的「窗框小姐」跟「玻璃小姐」，請不要硬上。

貼文曝光後，不少網友認為她把窗框和玻璃比喻成女性，還寫下「硬上」等詞語，有物化女性的問題，也因此引起民眾反彈表示：「滿奇怪的爛比喻，前面強調101窗框和玻璃是女生，後面接著說『請不要硬上她們的身體』？」、「怎麼會有這種說窗框跟玻璃是小姐跟硬上的發言」、「比喻很多餘也很噁心」、「覺得妳很棒，但是強烈建議以後發言請『專業公關人士』審核，不要對自己的文筆有過度的自信」。

也有網友針對民眾亂爬的行為指出，「可不可以建議董事長上緣那裡通個電，愛亂爬的直接電下來」，有網友更建議、「直接在該起點的角落 設置拍照打卡景點，例如掌印 標誌 另適當裝飾 (可以阻擋往上爬)」、「可以考慮Alex的那套衣服跟鞋子~可以放在101當展示~就跟翔平的球一樣~象徵性的意義」。

