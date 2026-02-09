看高市早苗親美抗中大勝 王鴻薇：值得國民黨深思、警惕

國民黨立委王鴻薇。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 日本自民黨在總裁高市早苗率領下，於眾議院大選豪取316席，單獨超過法定議席數的3分之2，成為日本戰後單一政黨取得的最多議席，堪稱歷史級別的大勝利。國民黨王鴻薇今（9日）直指，這對今年台灣2026縣市長選舉當然有一些啟發，在國際情勢上，高市早苗面對中國的打壓和美國總統川普的支持，中美之間對於選舉的影響，這個部分確實值得國民黨深思、警惕。

王鴻薇表示，高市早苗的政治豪賭，創造了自民黨歷史性的選舉勝利。今年台灣同樣將面臨大選，這股「高市旋風」是否也會影響台灣，值得關注。高市早苗以史上第一位女性首相之姿，做了許多男性政治人物都不敢輕易嘗試的決定，挾著自身的高人氣孤注一擲，其果敢鮮明的領導風格，讓一向被視為老氣沈沈、派閥政治色彩濃厚的自民黨，意外贏得年輕選民的高度支持。

王鴻薇表示，在台灣，外界多半聚焦於高市的政治傾向與地緣政治選擇，然而，更關鍵的是，高市早苗精準回應日本民眾對經濟前景的焦慮及對通膨問題的強烈不滿。儘管過去市場對「高市經濟學」存在不少質疑與不安，但這場選舉顯然顯示，選民願意為此買單。日本的經濟、財政與金融體系，是否能長期承受減稅與大幅擴張財政支出的壓力，或許仍有待觀察，但在選戰中，這無疑成了一帖立竿見影的補藥。

王鴻薇認為，高市早苗面對經濟通膨的問題，提出相關對策，尤其以減稅和擴張財政，顯然得到年輕人及中間選民的支持，才使得自民黨席次大幅增加，這一點也值得國民黨候選人和國民黨關注，面對經濟問題上，應該也要提到具體對策，才能有效吸引中間選民。

王鴻薇更指，部分評論指出，高市的大勝有兩位「隱形輔選員」，一位是中共總書記習近平，一位是美國總統川普。高市長期遭受中共冷眼以對，相關政治壓力至今未消；反觀另一端，川普頻頻釋出善意，最終結果也證明，日本選舉的走向，在中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風。國民黨中央不應忽視日本大選所傳達出的政治訊號，尤其在2026年地方選舉勢必是一場硬仗的情況下，更值得深思。

