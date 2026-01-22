看高市早苗這政策「衝垮日本財政」 陳鳳馨曝日債大拋售：市場已失去信心

日本首相高市早苗日前宣布將於23日解散眾議院，進行眾院大選，並在2月8日投開票，爭取席次過半。而資深媒體人陳鳳馨於網路節目《東南西北龍鳳配》表示，高市經濟政策使日本財政雪上加霜，讓市場失去信心。

陳鳳馨表示，高市強調中國的軍事與經濟脅迫，並表示應修改俗稱「安保三文件」的《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》和《防衛力整備計畫》，建立長期備戰機制，而一但自民黨與盟友日本維新會及國民民主黨在眾議院席次超過三分之二，就可能修改和平憲法，以強硬路線直接對撞中國民族主義。

陳鳳馨說，經濟面部分，中國對日本的稀土影響在6、7月之後可能更趨明顯；而高市在財政上採取「大擴張」，如將「食品消費稅」限期降為0%，面對物價通膨，高市用補貼方式應對，但錢發完就沒了，只是「大撒幣」，無法刺激任何經濟發展，而食品消費稅降為0更是使財政雪上加霜，因此在高市宣布政策後，市場出現拋售日本債卷現象。

陳鳳馨指出，高市對撞中國民族主義的路線，至少立憲民主黨、公明黨等主要在野黨是反對的，但這兩黨也主張調降消費稅，因此市場已發現，無論選舉結果如何，朝野降稅的「飆車」已讓財政無法負擔，因此日本10年期公債殖利率已達1999年以來最高水準；昨日更傳出日本某壽險公司，拋售近8224億日圓的日本長天期公債。

陳鳳馨續指，日本債務累積餘額佔GDP比重達240%，但因為都是日本內部金融機構購買，因此並未擔心外資狙擊日本，但若日本內部金融機構賣出公債，就是危險警訊。目前日本10年期公債殖利率已達2.337%、20年期達3.33%、30年期達3.815%、40年期達4.22%；30年期、40年期都創下歷史新高。

陳鳳馨說，任何一個國家要用降息刺激經濟是容易的，可這也代表若升息將是危險的，因為降息的時間越長，就有越多的投資者會積累大量的長期債卷，而這些債卷將在升息時價格降低。



