看高虹安案 林岱樺：助理費不該成為政治人物陷阱

林岱樺今天舉辦政策說明會，她表示，助理費不該成為政治人物陷阱。(記者李惠洲攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕新竹市長高虹安涉詐領助理費案二審大逆轉，可望復職，正身陷助理費風暴的立委林岱樺今(17)日說，高院判決回歸到立法院組織法的立法意旨，她強調，沒有任何一毛錢進入她私人口袋，也就沒有人頭助理，她呼籲推動助理費制度合理化，不該成為政治人物陷阱，不要讓她的冤案，再度成為政治鬥爭的工具。

林岱樺今在高雄市福華飯店舉辦政策說明會，針對高虹安涉詐領助理費案，二審判決貪汙部分無罪，面對媒體詢問，林岱樺侃侃而談。

她說自己的原則很清楚，依法依規、公款公用，這也是她堅持無罪辯護原因，沒有任何一毛錢進入她私人口袋，也就沒有人頭助理，這次高院判決再次凸顯現行的立法院組織法，對於立法委員助理費的核銷與使用規範，存在著極大的模糊地帶，助理費本身是協助立委問政及服務選民，不該成為政治人物的陷阱，呼籲社會要充分討論，明確界定助理費的認定標準，推動制度合理化，不要讓她的冤案，再度成為政治鬥爭的工具。

針對沸沸揚揚的助理費除罪化，她說，一個成熟的民主國家，就是存在著合理的、多元的討論空間，高院判決引用了立法院組織法的立法意旨，明確回歸到立法意旨，是實質補貼，彈性運用，很明確的助理費的定義，與其說是除罪化，不如說是制度討論，相信各方正反意見討論，都可以確定這樣的立法瑕疵長久存在，現在終於回歸到民主社會理性及多元的討論。

她感慨說，不需要對她未審先判，輿論操作對她不公平，她坦坦蕩蕩、清清白白，高院判決明確判決定義立法意旨，助理費是給立委實質補貼，彈性運用，當然沒有虛報、詐領，立法院就是一個代辦機構，回歸立法院自主、自律的精神，助理費是代辦，勞雇關係建立在立委跟助理，她表示，對於司法獨立予以尊重，這次是明確回歸法律精神的判決。

初選民調在即，林岱樺舉辦政策說明會爭取支持。(記者李惠洲攝)

