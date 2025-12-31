看黃國昌減肥寫真片 四叉貓不解一事、賴品妤驚喊這句

記者李鴻典／台北報導

民眾黨主席黃國昌近期健身有成，他今（31）日釋出《運動一年後，我的身體改變了多少？｜健康挑戰完整紀錄》影片，並表示，這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好，「Do the best」。網紅四叉貓說，搞不懂他是要幫館長業配還是要選新北市長。

黃國昌近期健身有成，他今（31）日釋出《運動一年後，我的身體改變了多少？｜健康挑戰完整紀錄》影片。（圖／翻攝自黃國昌YT）

黃國昌寫下《明年，繼續練》，他表示，分享給大家的這支影片，累積的汗水應該可以聚成溪了。這個2025的新年新希望，在2025年的最後一天回顧，本來以為有滿滿的心得、辛酸淚可以訴說，沒想到認真回想，所有的過程其實就只是「做，就對了」！

黃國昌近期健身有成，他今（31）日釋出《運動一年後，我的身體改變了多少？｜健康挑戰完整紀錄》影片。（圖／翻攝自黃國昌YT）

四叉貓看完這支30分鐘的影片後說，【黃國昌的減肥影片】，他幫忙擷取重點：

1.黃國昌自稱減肥不靠打針吃藥；2.一年大約瘦下17公斤。其他的部分就館長健身房的宣傳片，「搞不懂他是要幫館長業配還是要選新北市長」。

四叉貓說，「搞不懂黃國昌是要幫館長業配還是要選新北市長」。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

前民進黨立委賴品妤則驚呼，「不要…傳奇怪的…寫真集…網址…給我…」。

網友留言也十分兩極，有人說，「天啊，你太了不起了」、「果然變型男了」、「這除了點讚，好像也沒別的辦法」、「戒菸值得推廣」、「帥~好帥~國昌哥哥腹肌有八塊~」，但也有人直言「委員做正事」、「我寧願看到你心腸變好」。

賴品妤驚呼，「不要…傳奇怪的…寫真集…網址…給我…」。（圖／翻攝自賴品妤臉書）

