看齊中央？ 盧秀燕稱民代不應有「中國籍」

針對陸配參政問題，內政部長劉世芳，昨天（25）在立院詢答時表示，中華民國跟中華人民共和國，是兩個不同的國籍。被國民黨批評是「蓄意挑動敏感議題的政治操作」，要求劉世芳立刻下台。不過，同屬國民黨籍的台中市長盧秀燕也表示，民代應該唯一效忠中華民國，不該有中國等「其他國籍」。

台中市長盧秀燕，在議會備詢時表示民代不應有「中國籍」。(圖/TVBS)

內政部長劉世芳表示：「國籍法的規定，是針對中華民國以外的任何國家，都是同樣的規定來處理。」再次重申規定，就是規定，因為前一天，針對放寬陸配參政權，劉部長這一席話，引發爭議。

內政部長劉世芳(11.24)：「中華民國跟中華人民共和國，是分屬兩個不同國籍」。言下之意，即兩岸分屬兩國，就被藍營批評，是蓄意挑動兩岸敏感議題的政治操作，請劉部長立即下台負責。

國民黨立委謝龍介表示，「憲法就很清楚說，因為兩岸有這種特殊的關係，才會有我們制定的兩岸人民關係條例，內政部長一直不願意，依照中華民國的憲法來行使政務，那當然就是絕對的不信任，人民是絕對的不信任」。

不過，在國民黨籍的台中市長盧秀燕的認知當中，公職人員要對單一國家效忠，綠營說的「中國」，也如同美日等國，是「其他國」。台中市長盧秀燕說：「民意代表如果有其他的國籍是不應該的，不管是哪一個國籍，包括中國、美國、日本或任何國家都不應該」。

劉世芳也回應，「你不可能針對兩個國家來做效忠，不管是張市長或者是盧市長，他們的話我們都會引為參考」。而同樣牽涉到 國家認同的朝野爭議，還有赴日旅遊的民進黨立委王義川，他在神社繪馬的住所寫下「台灣國」，而不是中華民國。

國民黨立委王鴻薇說：「他這樣寫法很多人說，我們立刻中華民國少一位國會議員」。但民進黨立委沈伯洋，則幫王義川緩頰，他說這個稱呼其實在國際上大家比較順，「Taiwanese National其實就是就是台灣國民，就是台灣國他不是ROC-er，義川委員的做法，我是覺得沒有什麼問題」。

雖然王義川去年底就職立委的時候，的確是對中華民國效忠，但看在同黨立委眼中，叫「台灣國」何錯之有。

