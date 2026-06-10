看齊蔣萬安當母雞？ 陳其邁市政擺前面：我若做不好還站台會被笑死

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高雄市長陳其邁。（翻攝陳其邁臉書）

年底地方九合一大選倒數，國民黨台北市長蔣萬安被視為「藍營母雞」，近來也積極投入輔選，不僅南下和國民黨雲林縣長張麗善考察農水產，也為國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲站台。民將黨高雄市長陳其邁今（10日）出席活動，被問到是否擔任「綠營母雞」，他先表示蔣萬安要辛苦競選連任，自己則是要交棒市政，他認為，政績才是重點，還用台語幽默表示，自己若做不好，還四處幫人站台，會被人家笑死。

陳其邁今（10日）和蔣萬安、國民黨桃園市長張善政同台出席2026國鼎智慧城市論壇，會後媒體聯訪，被問及今天分享很多AI相關合作專利，是否會傳承給民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，陳其邁表示，今天單純分享高雄智慧城市經驗，隨著AI逐步發展，可縮短時間處理交通、治安或淹水等問題，改善人民生活、解決城市治理痛點。

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面對媒體追問，如何看待蔣萬安被視為年底選舉藍營「最強母雞」、積極到外縣市輔選，陳其邁表示，不管是張善政或蔣萬安，都要競選連任，連任是非常辛苦的事，陳其邁接著表示，自己是要交棒，所以最重要的工作就是把市政做好，尤其年底就要選舉，還有很多市政工作還沒完成、要做好。

至於是否到其他縣市站台輔選，陳其邁認為，還是要等選舉時間靠近一點、看到時黨部如何安排，並直言作為民進黨一員，當然有輔選工作，但也強調，政績才是最重要的硬道理，且現階段市政真的非常忙錄，暫時還沒想到輔選的事。

被媒體問到有沒有綠營小雞找他站台，陳其邁則表示，自己脫離選舉很久了，且選務不是現在最重要的工作，他認為，要讓持續推動讓高雄市民有感的政績，這就是最好的輔選，並以台語幽默表示：「我若做不好，還四處去給人家站台，會被人家笑死，對不對？」強調做好市長本分最重要。

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