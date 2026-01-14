看《冠軍之路》有感 蔡英文：台灣內部會有紛擾「但我們總是一關一關地過」

前總統蔡英文前往觀賞2024年世界棒球12強賽的紀錄片電影「冠軍之路」。翻攝自蔡英文臉書



紀錄台灣在2024年世界棒球12強賽奪冠的紀錄片電影「冠軍之路」日前上映，讓不少棒球迷再次重溫當時奪冠的感動，前總統蔡英文昨日（1/13）也前往電影院觀賞，並於臉書發文表示，相信未來的台灣，會讓世界看到一個更堅定、更傑出、也更被記住的台灣。

蔡英文昨日在臉書發文表示，今天走進電影院，和立委蘇巧慧及許多親朋好友一起看「冠軍之路」，心裡的情緒，其實非常強烈。

蔡英文表示，她一直在想「我們要如何記得2024年這一場世界12強的比賽？」片尾，一位外國播報員用英文說出他的觀察：「這場比賽，讓世界理解什麼是台灣」。蔡英文表示，這是對這段歷程最好的註腳，而這份感動，也將成為好幾個世代台灣人共同的記憶。

回顧奪冠當下，蔡英文表示當時她人在國外，沒能即時和大家一起守在電視前，或親自到東京為台灣加油，因此更要謝謝龍男導演把整個過程記錄下來，「讓我、也讓許多當時錯過的人，能再次感受那份屬於台灣的榮耀與感動。」

蔡英文也感性表示，這不只是一場比賽，更是一個時刻─提醒我們，台灣曾經走到這裡，也一定還會再迎來這樣光榮的時刻。有時候台灣的內部會有紛擾；有時候，我們也會感到挫折，但我們總是一關一關地過，因為我們有韌性，有不服輸的精神。「我相信，未來的台灣，會讓世界看到一個更堅定、更傑出、也更被記住的台灣。」

蔡英文表示，謝謝所有參與這部電影的人，也謝謝每一位，陪著台灣走到今天的你。

