看《影后》被圈粉！魏浚笙點名鍾欣凌 鬆口：姐弟戀也可以

魏浚笙（Jeffrey）首次來到台南，明天將與粉絲一同跨年。BTBAS Entertainment提供

香港男星魏浚笙（Jeffrey）明（31日）將登上「台南好 YOUNG 跨年晚會」，今天已率先彩排的他，預告會唱偶像林宥嘉的歌！此外，他更透露看了Netflix影集《影后》，被鍾欣凌的演技折服，還說：「若有機會跟她合作！演姐弟戀也可以！」

魏浚笙今受訪透露是第一次造訪台南，很開心能在沒去過的城市跨年，更為了明天的舞台，準備了驚喜給台灣觀眾。他分享自己是《超級星光大道》的粉絲，從林宥嘉選秀時期就開始聽他唱歌，因此明天也特別準備了林宥嘉的歌曲，跟偶像致敬。問起他練歌練多久？他說：「練了10年！」透露自己每到KTV必點必唱，因此說自己練了10年不為過。

魏浚笙準備了驚喜歌單給粉絲。BTBAS Entertainment提供

27歲的魏浚笙演歌雙棲，曾參演人氣陸劇《難哄》，他除了關注台灣歌手，也看了《影后》，尤其欣賞鍾欣凌的演技。問起他若之後有機會與她合作，想一起演什麼？先說了「姐弟」的他，被追問「姐弟戀」可以嗎？他驚呼：「哇，好厲害。」接著說：「可以啦！」分享自己很享受挑戰不同的劇本，認為每個角色都有他發揮的空間，演什麼無所謂，能夠跟專業的演員一起飆戲，就會享受其中。



