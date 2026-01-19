看《橫衝直闖》忍不住！鋼鐵人主動FaceTime示愛甜茶 還無酬免費站台

小勞勃道尼主動為甜茶主演的《橫衝直闖》站台。龍祥電影提供

剛在金球獎與評論家選擇獎以《橫衝直闖》（Marty Supreme）封帝的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），也獲得「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）的高評價肯定，並形容其演技為「定義時代的成就！」

主動FaceTime致意 小勞勃道尼讚甜茶演技

因《奧本海默》拿下奧斯卡影帝的小勞勃道尼，在看完《橫衝直闖》後深受震撼，即便與剛滿30歲的提摩西夏勒梅並無私交，仍主動透過Face Time聯絡對方分享感受，並提議出席映後座談。

小勞勃道尼毫不掩飾欣賞之情，認為提摩西這次的表演是「極其罕見的時刻，就像雙重日蝕之類的事，本身已經難得至極，更何況是發生在一個這麼年輕的人身上。」

放映會當天，小勞勃道尼在眾人面前宣告：「對我來說，這是足以定義這個十年的電影，而他的演出則將定義一整個世代。」他回憶提摩西從22歲演出《以你的名字呼喚我》到近期的《巴布狄倫：搖滾詩人》，演技不斷精進，而到了《橫衝直闖》竟展現出更深的一層。他大讚提摩西對角色內心世界的精準刻劃，由內而外塑造角色的功力是一項「驚人的成就。」

小勞勃道尼主動表示願意與提摩西夏勒梅一起舉辦映後座談。龍祥電影提供

視小勞勃道尼為燈塔 提摩西夏勒梅：因他才敢挑戰傳記片

面對前輩盛讚，提摩西夏勒梅表示，小勞勃道尼一直是他演藝生涯的燈塔，特別是其在1992年飾演的《卓別林與他的情人》。提摩西表示：「他擁有我夢寐以求的職業生涯，既具備票房號召力，又贏得極大尊重。」他也進一步透露，自己之所以願意嘗試難度較高的傳記電影，正是受到小勞勃道尼的啟發。

由賈許沙夫戴（Josh Safdie）執導、A24發行的《橫衝直闖》，在提摩西夏勒梅剛滿30歲之際，為其職業生涯創下新巔峰。該片不僅讓他連奪金球獎與評論家選擇獎最佳男主角，更被各界看好將強勢問鼎2026年奧斯卡影帝。獲得「鋼鐵人」的高度認可，無疑為提摩西的奧斯卡之路奠定了領先地位。《橫衝直闖》正於全台戲院熱映中。



