看一眼就識破！通緝毒犯騎車逃竄 飆3公里落網「違規開罰逾4萬元」
新北市三峽區發生警匪追逐案，案件發生在上周四（1／8）下午，一名騎士因行跡詭異引起巡邏員警注意，警員立刻盤查，但男子騎乘機車加速逃逸，在三峽市區追逐3公里落網，被逮捕後才確認男子是通緝犯，另外身上也起出毒品等違禁品，除了要面對本來的刑責外，男子再因違規開罰逾4萬元。
三峽警分局指出，周姓員警1月8日16時36分在勤務中行經三峽區中正路一段時，發現李姓男子（56年次）騎乘機車行跡可疑，眼神閃爍，員警欲攔停盤查時，李嫌竟拒檢加速逃逸。
李男一路違規，從大街逃到小巷，終於在三峽區信義街成功將李嫌攔下。警方確認李男就是士林地檢發布之不能安全駕駛通緝犯，以及桃園地檢發布之竊盜通緝犯。
另外搜索時，由從李男身上查獲疑似第一級毒品海洛因粉末一包及針筒六支，經初步快篩結果顯示，粉末及針筒均呈第一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命陽性反應。
警方表示，李男拒檢逃逸過程中，違規行為多達14項，包括闖紅燈、未打方向燈、行駛人行道等，依法告發交通違規共14張，最高罰鍰新台幣4萬3800元。
珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
更多太報報導
【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」
餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油
悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂
其他人也在看
嗆聲「斬首賴清德」慘了！館長臉書13字回應
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢，去年（2025年）10月，因在YouTube直播中多次公開發表「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並說出「兩岸一家親、我們都是中國人」等涉及「武統」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 482
又是M7！北車再傳隨機攻擊 2男大生打寶可夢「突遭無影腳踹踢」
首次上稿：01/11 12:09更新時間：01/11 12:45（更新捷警隊說明）即時中心／顏一軒、謝宛錚報導昨（10）日傍晚5時20分許，一名22歲陳姓男大生與友人在北捷台北車站M7出口旁廣場玩「寶可夢」（Pokémon）團戰遊戲時，突然遭一名45歲曹姓男子使出「無影腳」攻擊，嚇得兩人趕緊逃離現場。對此，轄區中正一警分局今（11）日說明，由於被害人不願提起告訴，因此警方將依違反《社維法》進行裁罰。民視 ・ 5 小時前 ・ 15
天冷突發心肌梗塞倒臥車內！台中接送驚魂夜 6歲女童機警求救
事情發生在當日18時57分左右，女童的母親賴姓女子因男友遲遲未返家而心生不安，隨後竟接到女兒拿著陳男手機打來的電話。電話中，女童焦急地表示「阿北在睡覺，叫不起來」，但因年紀尚小，無法清楚說出所在地點。由於賴女未記下車牌號碼，擔心發生意外，立刻向台中市警局第五...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 5
怪男被強制送醫！北車又傳隨機攻擊 2男大生蹲坐打遊戲遭踹踢
台北市1名22歲陳姓男大生，10日傍晚5時20分偕楊姓友人（21歲）坐在捷運台北車站M7出口旁廣場，一同進行寶可夢遊戲團戰時，曹姓男子（45歲）突然靠近，並對著2人出腳狠踢，陳、楊2人急忙跑離現場，並在站務人員協助下報警處理；警方到場後發現，曹男言行舉止異於常人，遂將他強制送醫治療，後續將依社維法函請簡易庭裁罰；至於曹男涉及謊報鬥毆部分，警方將依誣告罪嫌函送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 7
委屈！北捷73歲清潔婦 關心廁所旅客竟遭摑掌
上個月才發生台北捷運攻擊事件，現在又有北捷清潔員遭毆打事件。新北市府中捷運站，8號下午三點多一名莊姓女子使用廁所時間過久，73歲的清潔員上前敲門關心，沒想到反遭對方辱罵，甚至動手摑掌，讓她感到相當氣憤。對此，北捷公司強力譴責暴力，將會對女子開罰7千500元。 #清潔婦#關心#旅客#摑掌東森新聞影音 ・ 22 小時前 ・ 1
荒唐毒父曾皮帶抽幼子、勒岳母脖子 老來貧病索扶養費遭法官打臉
台東一名老翁年輕時不僅沉溺毒品、酗酒、不養家，更對妻兒實施嚴重的暴力行為，甚至在年幼子女面前毆打妻子，並因孩子哭鬧就用皮帶抽打年僅3、4歲的幼童。如今他因病喪失工作能力，淪為貧困身障人士，回頭要求多年未見的子女每月給付扶養費，但台東地方法院審理後認為，這名父親當年行為惡劣且情節重大，若強迫子女扶養顯自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
勉強工作拚勞保年資 選錯給付…白搭
很多人都以為勞保年資愈長、能領愈多老年給付，但值得注意的是，勞保年資愈長，僅對領取勞保老年年金愈有利；對於打算一次請領勞...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
輔大後門停車場驚傳砸車！ 受害運將嚇壞：被尋仇
社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導生財工具被砸，讓小黃運將氣炸了！地點是在新北市輔仁大學後門的一處戶外停車場，有一名運將把愛車停在這邊7天，來牽車時，發現車窗被砸破，車牌也遭到破壞，他懷疑犯案的嫌犯，可能不滿運將和與他女友走得太近，因此被尋仇！現在警方調閱監視器，要鎖定犯案對象。民視 ・ 8 小時前 ・ 1
中國娃娃唱到全場暴動！王彩樺卻一摔成《WE ARE》所有焦點
除夕特別節目向來是華人圈闔家守歲的重要時刻，而《WE ARE 我們的除夕夜》憑藉跨國卡司與高話題演出，成功在年節檔期掀起討論熱潮。回顧上一屆節目，不僅勾起滿滿回憶殺，也意外製造出讓觀眾捏把冷汗的驚險瞬間。2026年《WE ARE 我們的除夕夜》於今（10）日晚間6時進行錄影，節目將於下月16日除夕夜播出，陪伴觀眾迎接農曆新年。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
自然漫遊 沉浸春日浪漫風光
士林、北投擁有豐富的自然風光與人文風情，從承載百年溫泉文化的北投到具多樣生態的...信傳媒 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
天冷「鬧血荒」存量剩4.3天！ 紫南宮捐血送馬年錢母「追血」
冷氣團一波波，影響民眾捐血意願，最近血庫「鬧血荒」存量剩4.3天，台中捐血中心特別與南投竹山紫南宮舉辦「捐血送錢母」，只要捐血就能獲得最新馬年「馬上發財」錢母，盼藉此「追血」紓解血庫壓力。台中捐血中心表示，近期天氣寒冷，其轄管的台中、彰化、南投、雲林4縣市捐血情況都不佳，捐血人數僅平時的7成，以致血自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
北捷車廂內口角衝突！女子失控喊「要殺人」 警方帶回未發現違禁物品
台北捷運新蘆線古亭站10日晚間，一名女子在列車行進間與其他乘客發生爭執，情緒激動之下大喊「要殺人」，導致車廂內乘客驚慌，有民眾緊急按下對講機通報。警方接獲報案立即派員到場處理，將涉事女子帶下列車，並聯繫家屬處理。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 1
低溫急凍！彰化24小時內「51人急送醫」⋯2人在家突沒了呼吸心跳
全台近日溫度驟降，多縣市低溫跌破10度以下。自昨（10）日上午8時至今日上午8時止，24小時內彰化縣共有51人疑因心肌梗塞或其他疾病送醫急救，其中有2名長輩甚至失去生命跡象。對此消防署提醒，氣溫下降時，民眾應保持頭部、頸部、手部及腳部溫暖，年長者及心血管疾病患者起床時應放慢動作、並添加保暖衣物。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
嘗一口節慶滋味 尋味老台北風味糕點
糕點與廟會、祭典及傳統節慶緊密相關，也隨著時代與文化交融持續創新。作為台北老城區信傳媒 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
23歲女導演墜樓亡！監視器錄到離奇對談聲 2友人涉重嫌被捕
中國一名23歲的女導演兼編劇賴宇晴驚傳墜樓身亡，據悉，她跟友人到柬埔寨工作，日前在金邊一處民宅墜樓，重傷送醫搶救仍回天乏術。事後監視器錄到「交談聲」後賴女墜樓，而她的兩名友人被視為最大嫌疑人，案件仍在調查當中。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導週五下班尖峰時刻，新北板橋發生加油站縱火自焚事件！一名年約30多歲的男子，昨天晚上前往板橋民族路上的加油站，趁員工不注意，拿起油槍往身上噴，接著點火自焚，甚至撲向一旁正在加油的保全，而且消防到場協助滅火要將他送醫，還二度朝消防人員攻擊！如今遭攻擊的保全與消防人員都決定提告。目擊騎士：「啊，啊著火了啦，啊快點，他著火了啦。」加油站突然竄出火球！現場瞬間濃煙密布，嚇得一旁的騎士，紛紛催油門逃離現場！原來是有人潑灑汽油點火自焚！目擊駕駛：「欸快點我想走，好可怕喔。」當時就在一旁，等待加油的駕駛，直擊事發當下，兩名加油站員工，趕緊拿出滅火器滅火。就見加油站內，一名男子裸著上半身，身上還冒出白煙，加油站員工，手裡拿著滅火器，閃得遠遠的，就怕他又繼續下一波攻擊。員警趕到現場，這名男子，被消防人員，團團包圍壓制在地。詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累。（圖／民視新聞）消防人員：「我們就先壓制了，因為他有點狀況。」驚險加油站縱火意外，發生在新北板橋民族路上，一名30多歲的林姓男子，週五晚上，搭公車後再步行來到這間加油站，趁員工不注意，拿起油槍往身上噴，接著拿打火機引火自焚！監視器拍到，事發當下，加油站內閃了一道火光，接著濃濃白煙不斷竄出。目擊民眾：「他還沒有點火那時候，他站在收銀台外面那時候，感覺就是神色很奇怪，點火之後，加油站員就是有把火撲滅，然後他就是一直，持續在我車子附近遊走，但我不敢靠近。」更扯的是，林姓男子引火自焚後，還撲向一旁，正在加油的52歲曾姓運鈔車保全，甚至消防人員到場，拉水線撲滅火勢時也被攻擊，林姓男子與曾姓保全，二度燒燙傷，送醫沒生命危險。詭異男「加油站縱火」釀兩傷，起底背景前科累累。（圖／民視新聞）遭波及曾姓保全：「因為我離他最近，他剛好就往我身上撲，把我抓著撲倒，後腰部跟大腿那邊都被燒傷。」警方調查，林姓男子，有毒品強盜前科，犯案時身上只有身分證跟零錢，為何大老遠搭車來新北板橋？又刻意挑加油站犯案？他至今都沒開口。但遭攻擊的保全及消防人員都決定提告！好險沒釀重大傷亡，否則加油站萬一陷入火海，後果難以想像。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累 更多民視新聞報導館長遭起訴不認錯！竟嗆總統「親自出庭」 賴清德：被告才需要吧獨家／國旅糾紛！新北淡水1旅店「遭控跨年夜撤訂單」 業者緊急回應了館長嗆「斬X頭」遭起訴！竟還瞎扯要賴清德出庭 梁文傑1句話酸爆民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中太平暗夜火警！鐵皮工廠全面燃燒⋯波及路邊機車 驚悚火勢直衝天際
台中市太平區驚傳暗夜大火！昨（10）日晚間10時許，位於大源九街一處鐵皮工廠竄出火舌，火勢瞬間延燒，整個工廠陷入火海，火光照亮黑夜，警消人員獲報趕抵立即架設水線灌救，成功將火勢控制，但工廠已付之一炬，停放在附近的機車甚至被波及燒毀，所幸並未造成人員傷亡，至於起火原因有待進一步釐清。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發表留言
搭公車至板橋下車再步行至加油站 嫌犯動機成謎
新北市 / 綜合報導 縱火的35歲林姓男子居無定所，與家人已經有多年沒聯繫。他有多項強盜、毒品前科，還在中部犯下3起機車竊案。案發後對縱火動機閉口不談，甚至連身分都是警方從他身上證件比對得知。至於無辜被波及的運鈔車保全，全身近百分20的面積燒燙傷，連走路都有問題，表示會提告殺人未遂。 加油站內突然飄出大量濃煙，加油站員工緊急滅火，朝著一名男子噴灑，除了警方消防也火速到場，員警VS.消防員說：「我們到場就先壓制了，他開始不受控。」點火的林姓男子，縱火還攻擊消防員，被壓制在地無法動彈，記者張權說：「事發加油站距離一旁的消防隊，只有僅僅一條馬路的距離，而消防獲報加油站內有人點火，2分鐘內出動人車到場救援。」林男姓男子下午16時40分，在四川路一段下公車，之後就步行到民族路加油站，35歲的林姓嫌犯有毒品強盜等前科，在112年到113年之間，還在中部地區，偷竊摩托車三次，嫌犯戶籍地在台北市北投區，家人表示他已經兩三年沒回家了，居無定所。林姓嫌犯點火當下，環抱運鈔車保全，造成他有腿後臀部，大約有15~20%燒燙傷，受害保全說：「想說奇怪他拿打火機也沒有怎麼樣，為什麼要突然火燒得這麼大，那時候加油站也完全沒有告知說，疏散離開的動作，奇怪怎麼突然，就一個完全著火的人往我身上撲過來。」無辜受波及的保全，還要休養一兩個月才能恢復，也將對嫌犯提告殺人未遂，至於林姓嫌犯，為何跑到板橋點火，動機還要釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
斧頭狂男出沒！宜蘭學區隨機揮舞逼近路人 警5分鐘火速壓制
宜蘭市街頭昨（10）日下午驚傳駭人的「隨機持斧」無差別攻擊案！一名58歲蔡姓男子，光天化日之下竟手持一把鋒利斧頭與拐杖，突然衝到馬路邊對著往來人車瘋狂咆哮，甚至作勢逼近路人。畫面曝光後在當地社群引爆恐慌，家長紛紛驚呼「那邊都是騎車上下課的學生，太恐怖了！」所幸宜蘭警方獲報後，短短5分鐘內即趕抵現場將人壓制。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
影/這尾牙太硬！司機慘遭同業「卡式爐爆頭」
近來各企業紛紛開始辦尾牙，但台中市梧棲區昨（10日）卻發生一起尾牙流血衝突，一場貨運同業聯合尾牙，變成司機大亂鬥，其中一人被卡式爐砸破頭，當場頭破血流。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言