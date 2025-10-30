政治中心／綜合報導

國民黨立委傅崐萁日前召開"馬太鞍溪災後重建公聽會"，卻漏了大多數災民，議長張峻接到陳情，直奔現場踹桌抗議。今天張峻再說"看到災民被擋在門外、傅崐萁跟局處長就這樣坐在場內，火氣實在難忍。育才無數的退休老師葉霸也遺憾，認為張峻應該帶她一起去，她也想對傅崐萁掀桌。

花蓮退休老師葉春蓮（葉霸）：「我要跟張峻說你為什麼不帶我進去，你踹完我要翻桌子。」

想到日前花蓮議長張峻直闖傅崐萁的座談會踢館、踹桌，花蓮名師葉霸遺憾不能跟著一起掀傅崐萁的桌。她也透露，張峻是不捨災民被擋在會場外，才這麼氣。

看「花蓮梅西」一踹有感 葉霸：我也想對傅崐萁「掀桌」

日前花蓮議長張峻直闖傅崐萁的座談會踢館，掀起討論。

花蓮退休老師葉春蓮（葉霸）：「他不是生氣非常難過，昂首闊步進去，傅崐萁歪著身子這樣坐的樣子，他在議會備詢常常擺這種姿態，一副我懶得鳥你。」

花蓮議長張峻：「尤其看到那麼多災民在外面，內心非常難過，進去後又看到傅總召坐在那，後面都是局處首長火氣沒辦法克制啊。」

張峻要求傅崐萁，不管什麼政策、條例，都不允許密會、強行通過，應該尊重災民心聲，更直指徐榛蔚這段時間都往外縣市跑，完全無心縣政。

看「花蓮梅西」一踹有感 葉霸：我也想對傅崐萁「掀桌」

葉霸再轟花蓮傅氏夫妻幾次天災善款都不透明，對不起全國民眾。

花蓮議長張峻：「縣長應該無心施政啦，她任期也剩下一年，反正明天也要開會，請縣長好好施政報告。」

花蓮退休老師葉春蓮（葉霸）：「死皮賴臉跟中央要錢，然後要了錢就來公款私用，都用來綁樁他做什麼，2018的0206地震我就是受災戶，他做了什麼，所有受災戶對他都是非常憤怒。」

葉霸再轟花蓮傅氏夫妻，幾次天災善款都不透明，"對不起全國民眾"，天災後花蓮縣民對他們的考核才正要開始。

