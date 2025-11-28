看《蒙娜麗莎》得多花200元！羅浮宮門票明年1月調漲 非這些國家旅客大漲45％

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

明年起要再多花200才能看《蒙娜麗莎》！法國羅浮宮（Louvre Museum）董事會於昨（27）日定案，宣布自明年1月14日起，非歐盟旅客的門票費用將從原本的22歐元，一口氣調漲至32歐元（約新台幣1164元），漲幅高達45％。

法國羅浮宮董事會於昨日定案，宣布自明年1月14日起，非歐盟旅客的門票費用將從原本的22歐元，一口氣調漲至32歐元（約新台幣1164元）。（圖／羅浮宮官網）

據BBC報導，羅浮宮館方董事會昨日拍板通過，自2026年1月14日起，除歐盟、冰島、列支敦斯登與挪威以外的旅客，門票將由原本22歐元調漲至32歐元。據羅浮宮統計，去年造訪的870萬名遊客中，有77％為外國人，其中美國占比13％、中國6％，英義德等國各占5％，還有4％來自鄰國的西班牙。

據悉，此次漲價的用意是為了推動法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在今年1月宣布的「羅浮宮—新文藝復興」計劃，該計畫預計將耗資11億歐元；此外，羅浮宮也藉此解決長久以來的安全隱患、基礎設施老化以及遊客擁擠問題，其中，羅浮宮未來將把《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）移至新展區，以解決大排長龍的問題。

由於羅浮宮10月發生一起珠寶竊案，4名竊賊僅用7分鐘便竊取價值超過1億美元的珠寶，隨後騎機車逃逸；羅浮宮於本月宣布，因安全疑慮，原預計展出希臘陶器（Greek ceramics）的展區將暫時關閉。

