看《蒙娜麗莎》要加錢了！羅浮宮明年一月調漲票價 非歐盟經濟區遊客漲45%

法國羅浮宮驚傳遭竊，然而，據法國媒體今（26）日報導，有 2名涉嫌盜竊巴黎羅浮宮珍貴皇冠珠寶的嫌疑犯已被逮捕。 圖：羅浮宮臉書

[Newtalk新聞] 法國羅浮宮（Louvre）周四（27 日）宣布，自明（2026）年 1 月 14 日起，將調漲大多數「非歐盟經濟區」遊客的票價，也就是，來自歐盟、冰島、列支敦士登和挪威以外的遊客，到該博物館欣賞《蒙娜麗莎的微笑》，明年起得付 32 歐元（約 37 美元、新台幣 1,163 元），比原價漲了 10 歐元或漲幅 45%。該措施已在博物館董事會中獲得批准。

《法新社》報導指出，羅浮宮預計，門票調漲後，每年營收將最多能增加 2,000 萬歐元（約 2,300 萬美元、新台幣 7,23 億元），可用於支應這家世界上參觀人數最多的藝術博物館的結構翻修。

英國《BBC》報導指出，去年，羅浮宮接待了近 900 萬名遊客，當中大部分來自海外。根據博物館統計，超過十分之一的遊客來自美國，約 6% 來自中國。長期以來，一直有人呼籲解決博物館容納人流的能力問題，遊客經常抱怨展廳擁擠、排隊時間過長。

今年一月，法國總統馬克宏和羅浮宮才宣布對博物館進行改進，並建議從 2026 年起提高非歐盟居民的門票價格。

今年十月，羅浮宮發生了無價珍寶在光天化日下遭竊，使得該博物館的維安管理飽受批評。當時，一個四人團夥偷走了價值 1.02 億美元（7,600 萬英鎊）的珠寶，並在幾分鐘內逃走。竊案發生後不久，羅浮宮釋出一份官方審計報告指出，該館的維安系統不足，在 2018—2024 年間，羅浮宮花費 1.05 億歐元（約新台幣 38.2 億元）購買藝術品，但只有約 2,700 萬歐元用於維護、6,000 萬歐元用於修復館體，批評館方忽略建物與技術設施的維護與翻新。

羅浮宮每天接待 30,000 名遊客，當中大部分都是為了欣賞達文西的傑作。人群擁擠在國事廳（《蒙娜麗莎》的展廳）內，每位遊客只有片刻時間欣賞這幅畫作並拍照留念。隨著後續博物館部分展館的翻新計劃啟動，並增加廁所、餐廳等新設施，預估這些升級改造將耗資數億歐元。

