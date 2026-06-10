看《鐵拳教育》驚見自己？賴瑞隆遭網洗版「涉抄襲快告Netflix」 封鎖留言反提油救火

（圖／翻攝賴瑞隆臉書）





Netflix最新韓國反霸凌影集《鐵拳教育》在台灣引發了極高的討論度，這部劇改編自韓國超人氣同名網漫，以極具張力的「以暴制暴」手段整頓失序校園，痛擊校園惡棍場面，讓不少觀眾直呼看得熱血沸騰。其中，劇中一名國會議員利用自身政治權勢，企圖掩蓋或袒護自己兒子在校園發生的霸凌爭議，讓網友聯想到民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆。

「權貴家長干預校園」刻畫太過寫實 劇中核心台詞「老師害怕學生的國家就完了」

由於劇情相似度極高，大批台灣網友紛紛在社群平台上標記賴瑞隆並推薦他去看這部劇。結果，遭賴瑞隆封鎖相關留言，這舉動反而「提油救火」，引來更多酸民與對手陣營的吐槽與洗版。

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大批網友也到賴瑞隆臉書洗版「鐵拳教育是不是抄襲貴委員的新聞！？建議提告Netflix抄襲」、「鐵拳教育你真的要看，因為你就是第一集的主角」、「要不說這是韓劇的教育片，我還以為韓國有來高雄做田野調查」、「我來試試留《鐵拳教育》會不會被封鎖」、「請問議員是否有把自己的故事授權給鐵拳教育?」、「鐵拳教育的置入性行銷很成功欸！議員現在聲勢看漲啊！」、「拜託出演台版鐵拳教育」、「你有跟網飛收版權費嗎？」、「阿爸上電視了，出運了」、「鐵拳教育未來市長您看過了嗎？」、「建議大家去看看鐵拳教育啊 看看賴家怎麼被揍的嚕」。

（圖／翻攝「政客爽」臉書）

「政客爽」臉書粉專發文嘲諷，大家千萬不要去賴瑞隆的粉專留言「推薦你看韓劇鐵拳教育」，有大概率會被封鎖。之後如果賴瑞隆當上高雄市長，按照這封鎖的能力，韓劇跟韓團若去高雄宣傳反霸凌就會被趕出去。

「政客爽」酸，畢竟鐵拳教育第一集就是在講「議員兒子在校霸凌」的故事，相信賴瑞隆的玻璃心看到一定會受不了。

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