看101跨年煙火不用人擠人 北市大地處推薦2景點

碧山露營場的空中廊道讓民眾遠離塵囂，一覽臺北101璀璨煙火

圓山風景區的觀景平臺成了近期熱門看煙火景點

迎接2026年到來，臺北101跨年煙火將再次點亮夜空。臺北市工務局大地工程處表示，民眾若不想在信義區周邊人擠人，可選擇前往碧山露營場或圓山風景區。這兩處不僅視野遼闊、環境清幽，更能以不同角度欣賞璀璨煙火秀，為跨年夜增添全新體驗。

臺北市工務局大地工程處森林遊憩科科長吳宜穗表示，過去跨年多數民眾習慣湧入市中心感受熱鬧氛圍，近年則有越來越多人選擇前往視野開闊、動線相對單純的景觀據點迎接新年。碧山露營場與圓山風景區皆位於市區周邊丘陵地帶，不僅能有效分散人潮，站在高處遠望煙火，也成為跨年的另一種享受。

吳宜穗科長指出，位於內湖山區的碧山露營場地勢較高，可將臺北101跨年煙火的整體輪廓盡收眼底。遠方城市燈海與煙火齊放，搭配營地周邊寧靜的山林與星空，讓民眾在遠離塵囂的自然氛圍中，與親友一同倒數，享受結合露營與跨年的獨特浪漫。

圓山風景區則坐落於臺北市中心北側丘陵，多處開闊觀景平臺可俯瞰臺北盆地與基隆河夜景。當跨年煙火自城市核心綻放，與河岸燈光及高樓夜色交織輝映，展現都會與自然交融的壯麗層次，讓民眾近距離感受濃厚的節慶氛圍。

大地工程處提醒，民眾如果要到山區跨年，應提早規劃交通路線，留意天候變化，並做好保暖措施。