看86年徵才廣告！她好奇32K工作誰在做？一票人苦笑：開這1網站就秒懂
生活中心／王文承報導
許多人找工作時，都會選擇薪水較高的職缺，希望自己的努力能獲得合理回報。一名女子近日看到一份民國86年的徵才廣告，發現當時企業開出的薪資早班為2.7萬元、晚班則有3.1萬元。反觀如今萬物皆漲，連雞排都從35元漲到75元，讓她不禁好奇：「現在那些32K～35K的工作，到底都是誰在做？」貼文曝光後，立刻掀起網友一片哀號，「打開數字銀行，上面就一堆答案啊」。
她問32K工作誰做？眾人苦笑：開網銀秒懂
一名女網友在網路論壇《Dcard》發文表示，她看到的民國86年徵才廣告中，企業條件相當寬鬆，只要求「28歲以下、大專畢業、無經驗可」，早班薪資為2萬7700元，晚班則有3萬1000元，還能額外拿小費。
原PO也列出當時與現今的物價差別：民國86年脆麵一包6元、麵線糊一碗10元、雞排35元；如今分別漲到10元、25元與 70 元。更誇張的是，中南部透天厝從當年的100～200萬元，飆到現今動輒1200萬的電梯別墅。面對物價飛漲、房價翻倍，她不禁疑惑：「現在那些32K～35K的工作都是誰在做？」
貼文曝光後，引起網友熱議，一票人哀號，「打開數字銀行，上面就一堆答案啊！真心不騙」、「很遺憾，現在很多中南部月薪就是這樣銀行阿，傳產也是差不多三萬四萬那邊阿，甚至扣掉勞健保還領不到三萬的也是有 就知道通貨膨脹有多可怕」、「中南部就是這麼慘，我媽都在講，他30幾年前剛畢業做會計的時候，就領三萬」、「我啊，月入3萬多的診所護理師」、「很多基層工作都35000而已勞健保扣一扣剩32000」、「北部也有低薪工作啊，之前在中租當法務，碩士畢業，被開3.4萬一個月」、「我爸30幾年前也是領35k，30幾年後，現在還是35k，但物價翻了不知道多少倍」。
也有人補充更真實的物價現況，「雞排只有70嗎……我家附近一堆雞排店85～90元」、「我家雲林某鄉，四樓透天，民國87搬入，500多萬；現在附近透天3層樓，大概在700-800萬左右，都是有陽台有車位」、「新的電梯透天不只1200萬不只，要1800萬以上了」、「中南部別墅應該已經5000萬囉」、「中南部沒有1200萬的電梯別墅吧」、「中南部電梯別墅是多鄉下啊⋯⋯我家在鹿港要4000欸」。
更多三立新聞網報導
尪泡湯遭兄弟狂拍裸照！人妻傻眼「男以理解」 一票人笑翻：妳是煙霧彈
HHTD25／鴻海科技日迎輝二代！從調酒師努力轉型科技業 年薪曝光
【普發現金】郵局臨櫃領1倒數開跑！流程、身分證單雙號分流一次掌握
【普發現金】詐團想撈錢等過年？釣魚網站再現 財政部示警：5網址勿點
其他人也在看
40歲後轉職，不只是換工作：中年職場人必看的4個關鍵選擇策略
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌40歲後轉職，不再只是追夢，而是策略抉擇。本文章帶你從薪資、職位、產業與成長性四個角度，重新思考中年職涯的下一步，讓你每一次轉職都更穩、更有價值。當你不再年輕，選工作就不能只看「夢想」這件事了。40歲之後，每一次轉職都像在打牌──不能亂出手，也沒太多容錯空間。要的不是一場孤注一擲的冒險，而是一次聰明且穩健的選擇。這裡整理出四個關鍵思考點，來自自己與許多中年職場朋友的經驗分享，給也正在考慮轉職的你。一、薪資：能不能撐起你的責任？這個年紀，不只是養自己，還要扛起家庭、房貸、教育基金，甚至父母的醫療開銷。薪資不能只看「比前一份多」，而是要問：「這份薪水夠不夠支撐現實？」、「有沒有餘裕存錢？」數字背後，代表的是生活的穩定與選擇的自由。二、職位：有沒有真正的決策權與影響力？不是升官才叫好職位，關鍵在於「能不能做決定」、「有沒有空間發揮經驗」。如果只是換個頭銜、換個logo，卻依舊綁手綁腳，那不叫進步，而是平行轉職。真正的價值，是你能創造影響，而不是坐在什麼位子上。三、產業：五年後，它還在成長嗎？別再問「這家公司好不好」，要問的是：「這個產業未來五年會長什麼KingNet 國家網路醫藥 ・ 2 小時前
40歲後轉職怎麼選？別只看薪水，先學會這3件事
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌40歲後的轉職，不只是換工作，更是心態的修煉。一位外商高階主管分享了中年轉職的關鍵在於三件事：放下比較心、找到新節奏、持續創造價值。專注於自我成長與專業流動，才能在職場下半場走得穩、走得長遠。中年轉職的智慧：從光環到自我價值的轉換離開外商高階經理人的職位後，他才真正體會到：中年轉換跑道，不只是工作選擇的調整，更是一場心態的修煉。過去，他習慣帶著光鮮的職稱出入會議室，背後有團隊支援，有專人準備資料。如今，第一次自己提著電腦、拉著行李出國洽商，才發現原來過去那些「理所當然」的資源，如今都要靠自己一步步完成。初次獨立的狼狽與充實他回憶，有一次邊拉著行李邊找登機門，手上還在修改簡報，心裡不禁感嘆：「以前這種工作明明都有團隊分工，怎麼現在全包在我身上？」雖然狼狽，但這種全程自主的感覺，卻帶來久違的充實感——因為每一步，都是自己真正的選擇。中年轉職的三大心態智慧他總結出，中年轉職最重要的是心態調整，而非單純職位選擇，主要包括三個方向：放下比較心不再與昔日同儕的職稱、薪水對照。每個人的人生跑道不同，與其比較，不如專注自己能掌控的部分。找到新節奏外商的步調像高速KingNet 國家網路醫藥 ・ 33 分鐘前
最實用的拒絕信！15歲小孩應徵Valve，官方回應超勵志「學歷不是絕對」
全球最大 PC 數位遊戲平台 Steam 母公司，同時也是《CS2》、《DOTA2》、《戰慄時空》等熱門作品的開發商 Valve，僅 300 多人的規模，年營收曾因為法律文件曝光而估算超過 100 億美元，加上沒有上下級領導關係的內部結構，被許多人稱為最幸福的遊戲公司。而最近，一名網友分享，他曾在 15 歲時向 Valve 求職的有趣經歷，雖然申請毫不意外的被婉拒，但 Valve 官方不只沒有罐頭式的回絕，還寄了一封充滿鼓勵與實質建議的信件。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 4 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
MLB》戶外打擊練習沒人想跟大谷同組 Smith爆料：大家都不想丟臉
洛杉磯道奇隊捕手Will Smith近日登上美國節目《The Rich Eisen Show》，大方分享大谷翔平在季後賽期間「解禁」戶外打擊練習時的震撼場面。他透露，大谷的打擊太過誇張，隊友們都「讓他自己打最後一組」，因為沒有人想與他同組，避免在飛行距離上一比就見笑。TSNA ・ 2 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 4 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
大陸「田徑女神」吳艷妮哭了！差0.04秒痛失全運會金牌
大陸「田徑女神」吳艷妮在全運會田徑女子100公尺跨欄決賽以12秒85奪下銀牌，僅落後金牌0.04秒，賽後情緒低落，頒獎典禮上掩面落淚。中時新聞網 ・ 4 小時前
「2類蔬菜」最髒！醫揭「除農藥秘訣」：吃香蕉、龍眼要先洗
不少人擔心蔬果洗不乾淨，農藥殘留可能危害健康。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，蔬果營養豐富，富含維生素C與抗氧化物，有助於解毒，但若未清洗乾淨，可能吃下農藥，建議選擇當季蔬果、以流動水清洗、向可靠通路購買、高溫烹煮，有助於避免攝入農藥。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前