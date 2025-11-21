看86年徵才廣告！她好奇32K工作誰在做？一票人苦笑：開這1網站就秒懂

生活中心／王文承報導

一名女子好奇問：「現在那些32K～35K的工作，到底都是誰在做？」一票人瞬間哀號，打開網銀就秒懂了。（示意圖／資料照）

許多人找工作時，都會選擇薪水較高的職缺，希望自己的努力能獲得合理回報。一名女子近日看到一份民國86年的徵才廣告，發現當時企業開出的薪資早班為2.7萬元、晚班則有3.1萬元。反觀如今萬物皆漲，連雞排都從35元漲到75元，讓她不禁好奇：「現在那些32K～35K的工作，到底都是誰在做？」貼文曝光後，立刻掀起網友一片哀號，「打開數字銀行，上面就一堆答案啊」。

一名女網友在網路論壇《Dcard》發文表示，她看到的民國86年徵才廣告中，企業條件相當寬鬆，只要求「28歲以下、大專畢業、無經驗可」，早班薪資為2萬7700元，晚班則有3萬1000元，還能額外拿小費。

原PO也列出當時與現今的物價差別：民國86年脆麵一包6元、麵線糊一碗10元、雞排35元；如今分別漲到10元、25元與 70 元。更誇張的是，中南部透天厝從當年的100～200萬元，飆到現今動輒1200萬的電梯別墅。面對物價飛漲、房價翻倍，她不禁疑惑：「現在那些32K～35K的工作都是誰在做？」

貼文曝光後，引起網友熱議，一票人哀號，「打開數字銀行，上面就一堆答案啊！真心不騙」、「很遺憾，現在很多中南部月薪就是這樣銀行阿，傳產也是差不多三萬四萬那邊阿，甚至扣掉勞健保還領不到三萬的也是有 就知道通貨膨脹有多可怕」、「中南部就是這麼慘，我媽都在講，他30幾年前剛畢業做會計的時候，就領三萬」、「我啊，月入3萬多的診所護理師」、「很多基層工作都35000而已勞健保扣一扣剩32000」、「北部也有低薪工作啊，之前在中租當法務，碩士畢業，被開3.4萬一個月」、「我爸30幾年前也是領35k，30幾年後，現在還是35k，但物價翻了不知道多少倍」。

也有人補充更真實的物價現況，「雞排只有70嗎……我家附近一堆雞排店85～90元」、「我家雲林某鄉，四樓透天，民國87搬入，500多萬；現在附近透天3層樓，大概在700-800萬左右，都是有陽台有車位」、「新的電梯透天不只1200萬不只，要1800萬以上了」、「中南部別墅應該已經5000萬囉」、「中南部沒有1200萬的電梯別墅吧」、「中南部電梯別墅是多鄉下啊⋯⋯我家在鹿港要4000欸」。

