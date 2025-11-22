看A片後忍不住…2高中生「輪流硬上」打死教師！母竟交代：不要出門、不要承認

中國2名高中生性侵教師，還將其活活打死。示意圖／取自免費圖庫pixabay

中國湖南省冷水江市16年前曾發生一起駭人聽聞的性侵命案，2名未成年男高中生只因看了色情影片後，竟將一名在住處頂樓散步的教師鎖定為目標，將其施暴、打暈後輪番性侵，後來再把人丟到附近的豬舍，結果導致教師因此斷命。經多次審理，法院一審判決2名高中生無期徒刑，家屬因包庇罪緩刑，後續上訴都被駁回，全案最終定讞。

2高中生相約性侵教師！母竟教唆說謊不認罪

根據新浪新聞等陸媒報導，這起案件要回顧到2009年8月25日晚間7時許，當年只有17歲的劉姓、謝姓高中生在社區球場邊看過手機上的色情影片後，竟色膽包天相約一起去性侵晚上經常在附近11棟樓頂散步的教師麗麗（化名）。劉男和謝男先是在14棟大樓，確認麗麗已經來到11棟大樓，再前往11棟大樓，趁麗麗不備用木棒、拳頭將其打暈，正準備性侵時看見麗麗動彈後又再次毆打，接著先後性侵麗麗，後來再把犯案用的木棒丟棄在冷水江市博大醫院旁的豬舍附近。

廣告 廣告

更離譜的是，劉男的許姓母親從兒子口中得知性侵、毆打麗麗一事後，竟交待兒子不要出門、不要承認，甚至教唆兒子編造出當天的活動情況。檢警問訊時，劉男則謊稱他8月25日在家和表兄弟玩了一整天，但表兄弟後來證實是8月26日至27日才在劉男家。警方調查訪視時，最終確認許女故意隱瞞事實真相。

不僅如此，謝男同年8月26日晚間將此事告知父親和余姓母親後，一開始還被謝父責罵並要求兒子自首，卻被余女勸阻下來。警方調查走訪時，謝父故意隱瞞事實真相，謊稱兒子在8月25日晚上6時以後都一直在家，但後來被證人證實，案發當晚劉男、謝男曾一起出現在14棟樓頂，也一起出現在某診所。

麗麗後來被發現並送醫搶救後仍不治死亡，經法醫相驗鑑定，麗麗是因鈍器傷導致呼吸、循環衰竭死亡；警方循線調查後，最終將犯罪嫌疑人鎖定在劉男和謝男，並將2人逮捕歸案。劉男和謝男在審訊過程中對對犯罪動機、犯意的提起、作案目標如何確定、作案經過等基本事實都已坦認。

扯出案外案！他看教師暈倒不報警「還上前猥褻」

不過，警方在案發現場提取的麗麗衣物上，卻檢測出除了劉男、謝男以外的第三人混合生物成分，並在2018年6月的DNA鑑定中成功比對是張姓嫌疑人，警方2019年3月17日將其帶回警局問訊後，才得知張男在事發當晚來到頂樓時，看到麗麗躺在地上不動，竟對其猥褻。冷水江市人民法院審理後，於2023年3月16日以強制猥褻罪判處張男有期徒刑4年6個月。

婁底市中級法院審理時，發現劉男、謝男的供述中還出現只有犯人親身經歷才知道的細節，包括麗麗有晚間在樓頂散步的習慣；作案過程中謝男踢了麗麗背部導致後者倒地、下巴撞到水泥地板；踩踏麗麗腹部等，後來也經現場鑑定證實，雖然一審庭審過程中，謝男曾翻供，但隨後還是認罪。法院審理後，於2010年8月19日一審依性侵罪判處劉男和謝男無期徒刑，剝奪政治權利終身；二審裁定駁回上訴，維持原判。

另外，法院以犯包庇罪，分別判處許女、謝父4年和3年的有期徒刑，緩刑3年。怎料許女竟還提出上訴，案經二審裁定駁回，維持原判。謝父案發後認罪態度較好，在法院一審期間也親筆寫下認罪書，判決後並無上訴。

不過，劉男、謝男仍不服判決、繼續上訴。湖南省高等法院審查後，認為原審認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，申訴理由不能成立，不符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第253條規定的重新審判條件，據此駁回上訴，全案定讞。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

控遭補教名師「帶至汽旅性侵」！女網紅上訴又敗 判決理由曝光傻眼

15歲少女遭街邊性侵！前科男噁喊「要你做性玩偶」…母痛訴：他為何可以入境

剛出獄又涉性侵！噁男鎖定信義區酒吧「專獵男屍」 落網稱智能障礙遭打臉