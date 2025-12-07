真上擂台對打？游智彬簽生死狀約戰王世堅

游智彬PO出拳館練習照片「約戰」王世堅。（圖／游智彬臉書）





近日新黨副秘書長游智彬到民進黨中央黨部樓下抗議，槓上正在受訪的民進黨立委王世堅，王世堅忍不住批評，「夠膽就放馬過來，我隨時擺好擂台，找個地方生死狀簽一簽」。昨（6）日晚間游智彬在臉書po出「生死狀」正式約戰王世堅27日上擂台，還po出自己痛毆貼有王世堅照片的沙包的練習影片，表示「進入緊急戰備狀態」。

游智彬簽下「生死狀」約戰王世堅。（圖／游智彬臉書）

日前游智彬因為不滿國防預算案跑去民進黨中央黨部樓下拿著捲筒衛生紙，不斷揮舞、拋擲，大嗆「民進黨執政大落屎」，當時民進黨立委王世堅正在接受採訪，游智彬也不斷對他叫囂「你爸是共諜」、「共諜兒子」。王世堅對於不斷叫囂的游智彬忍不住說「夠膽就放馬過來，我隨時擺好擂台，找個地方生死狀簽一簽」。

游智彬槓上王世堅後，昨天晚間在臉書貼出簽下的「生死狀」，還有到拳館練拳的照片，放話「阿彬哥不怕被笑打老人，只怕被笑沒出息」，直言「林北尬你拚了」。

拳願明星格鬥賽IG帳號也PO出游智彬簽下的生死狀（免責聲明書），游智彬臉書上午PO出一則他在拳館暴打貼著王世堅照片的沙包的影片，直嗆現在就看王世堅「敢不敢簽」而已，網友也十分期待這場格鬥賽最終是否會成真。

