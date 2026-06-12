將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

中東局勢持續緊繃！黎巴嫩真主黨（Hezbollah）週五宣稱，其武裝人員在黎巴嫩南部成功擊退企圖推進的以色列軍隊。與此同時，以色列持續對黎巴嫩境內發動猛烈空襲，雙方戰火依舊沒有平息跡象。

真主黨發表聲明指出，以軍週四晚間企圖向距離邊界約5公里的城鎮 Majdal Zoun 推進，真主黨隨即發射多枚火箭彈進行壓制，成功迫使以軍撤退。週五雙方再度於該地區爆發激烈衝突，真主黨動用了輕型、中型武器與火箭彈迎擊。

廣告 廣告

在地面戰火交織的同時，以色列軍方對黎巴嫩南部的三個村莊發布了緊急撤離令。根據黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，以軍隨後對南部多個地區展開一連串空襲，甚至連未列入撤離警告的區域也遭到轟炸，現場更傳出巨大的爆炸聲與猛烈砲擊。

戰火也波及到了人道救援行動。法新社（AFP）指出，一個由梵蒂岡（Vatican）特使組織、準備前往南部基督教村莊的人道救援車隊，在途中遭到以色列軍隊攔阻，並被強行要求改變路線。

這場衝突源於今年3月，真主黨為報復伊朗最高領袖 Ali Khamenei 遇刺，向以色列發射火箭彈，導致黎巴嫩全面捲入中東戰火。儘管上週在華盛頓的外交斡旋下宣布了新的停火協議，但由於該協議僅要求真主黨單方面停止攻擊，並未限制以軍行動，因此遭到真主黨悍然拒絕，和平曙光依舊渺茫。

原文出處：真主黨宣稱擊退以軍 黎巴嫩南部爆發激烈交火

本文由AI協作，經編輯審核後發布