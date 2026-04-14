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真主黨籲取消「黎以和平談判」！貝魯特爆發反政府示威
伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領導人卡西姆（Naim Qassem）13日呼籲黎巴嫩政府，取消原定於14日在華盛頓舉行的黎以和平談判，並重申該組織拒絕與敵方進行直接談判的立場。
據《南華早報》的報導，卡西姆在電視演說中表示：「我們拒絕與篡奪政權的以色列實體進行談判……我們呼籲採取1項歷史性且英勇的立場，那就是取消這場談判會議。」自3月2日以來，他所領導的準政府與軍事組織便與以色列處於戰爭狀態。
11日，位於黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）的總理薩拉姆（Nawaf Salam）辦公室附近，支持真主黨抵抗以色列入侵的黎巴嫩民眾也舉行抗議活動，反對該國政府與以色列舉行談判。
黎巴嫩與以色列駐美大使預計於14日在華盛頓會面，討論2國是否展開直接談判的可能性。黎巴嫩當局強調，貝魯特方面首先希望在以色列與真主黨之間的戰爭中達成停火。然而，以色列已否決這一前景，表示更傾向推動與黎巴嫩本身進行正式和平談判，儘管2國嚴格來說已處於數十年的戰爭狀態。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾在11日表示：「我們希望解除真主黨的武裝，我們也希望達成1項能夠持續數代的真正和平協議。」不過在卡西姆看來，「這些談判是徒勞的，且需要黎巴嫩的同意與共識。」
自2月28日美以聯軍在談判期間偷襲伊朗，並引來真主黨對以色列的報復之後，以色列的狂轟濫炸及地面入侵行動，已造成超過2千名黎巴嫩人死亡，並導致該國逾100萬人流離失所。
據悉，以色列在數十年的以黎衝突中採取其一貫的軍事策略「達希耶主義」（Dahiya doctrine），或稱為「家園滅絕」（Domicide）策略，意即透過大規模摧毀敵方的民用基礎設施及屠殺平民，以向敵對政府施壓，或激起平民對反以色列抵抗組織的不滿。
卡西姆在其戰士於黎巴嫩南部與推進中的以色列部隊對峙之際表示：「我們不會投降。我們將堅守戰場，直到最後一口氣。」
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