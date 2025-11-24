真主黨總參謀長遭以軍空襲身亡！黎巴嫩怒批越線、籲國際加強制裁以色列

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

真主黨證實，其高層領袖、總參謀長塔布塔拜（Haytham Ali Tabtabai）於當地時間23日在以色列對黎巴嫩首都貝魯特南郊的空襲中喪生。這起攻擊造成至少5人死亡、28人受傷，成為近期中東緊張情勢再度升溫的重要事件。

真主黨總參謀長塔布塔拜（Haytham Ali Tabtabai）於空襲中喪生（圖／美聯社）

真主黨在聲明中表示，「偉大的指揮官」塔布塔拜在以色列對貝魯特南部郊區哈雷特赫雷克（HaretHreik）的一次「卑鄙襲擊」中殞命。據黎巴嫩高級安全官員透露，塔布塔拜出生於黎巴嫩，父親具伊朗血統，母親為黎巴嫩人。他在1980年代、年僅12歲時加入真主黨，並於2024年11月被任命為總參謀長，外界原本期待他能協助緩和雙方敵對情勢。

真主黨議員阿馬爾（Ali Ammar）批評，自美國促成停火協議約一年以來，以色列仍持續在黎巴嫩境內發動攻擊，「每一次襲擊都越過紅線，這些侵略行為明顯侵犯黎巴嫩的尊嚴、主權與國民安全。」上週，以色列才空襲黎巴嫩南部一處巴勒斯坦難民營，造成至少13人喪命。黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）因此呼籲國際社會採取堅決行動，加強對以色列的制裁並制止相關攻擊。

《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）同樣報導了塔布塔拜身亡的消息，並指出這並非以軍首次鎖定他。同時，以色列方面宣稱，已「消滅」真主黨多數高層領導階層。

