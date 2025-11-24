真主黨證實 軍事領袖塔布塔拜遭以色列擊斃

（中央社貝魯特23日綜合外電報導）真主黨（Hezbollah）證實，高層領袖塔布塔拜（Haytham Ali Tabtabai）在以色列今天對黎巴嫩貝魯特南郊的空襲中喪生。

法新社報導，真主黨在聲明中證實，這位「偉大的指揮官」塔布塔拜在「以色列對貝魯特南郊哈瑞芮克（Haret Hreik）地區發動的卑鄙襲擊」中喪生，但並未說明他在組織內部的職位。

塔布塔拜是在2024年11月旨在結束雙方1年多敵對狀態的停火協議開始以來，被以色列擊斃的真主黨最高層指揮官。

路透社報導，在2023年10月至2024年11月期間戰火肆虐之際，以色列已殲滅伊朗支持的真主黨大部分領導人，隨後雙方達成一項由美國斡旋的停火協議。

然而，塔布塔拜是在真主黨近期與以色列交戰後被任命為參謀長，而他是在這次針對真主黨資深人物、極為罕見的停火後行動中被擊斃。

一名黎巴嫩高階安全消息人士透露，塔布塔拜於1968年在黎巴嫩出生，父親有伊朗血統，母親是黎巴嫩人。消息人士還表示，他不是真主黨的創始成員，而是「第2代」成員，並曾被派往敘利亞和葉門，與盟友並肩作戰。

以色列軍方表示，塔布塔拜在1980年代加入真主黨，曾擔任多項高層職務，其中包括在其菁英作戰部隊拉德萬部隊（Radwan Force）中任職。以色列去年在對黎巴嫩發動地面入侵之前，便已殲滅拉德萬部隊大多數核心成員。

以色列軍方聲明指出，去年戰爭期間，塔布塔拜負責指揮真主黨的作戰部門，隨著其他高層指揮官被擊斃，他得以升遷。

聲明指出，停火生效後，塔布塔拜被任命為參謀長，「積極致力於恢復組織對與以色列作戰的戰備能力」。

黎巴嫩安全消息人士證實，隨著其他真主黨高層官員遭擊斃，塔布塔拜迅速獲得晉升，並在過去1年內被任命為參謀長。

以色列安全研究和教學組織阿爾瑪中心（Alma Center）表示，塔布塔拜曾多次在以色列於敘利亞和黎巴嫩發動的襲擊中倖存下來。（編譯：陳昱婷）1141124