人工智慧AI與時俱進，各國也展開AI競賽。不過中國騰訊旗下的AI助手「元寶」近日卻爆出以粗魯字眼如「傻逼」「滾」等回應使用者的爭議，讓大票中國網友不禁質疑是否根本就是真人回覆。

被問到不耐煩？ AI竟嗆使用者「傻逼」

中國社群近日瘋傳，1名網友使用「元寶」進行程式碼修改時，不明原因竟遭AI莫名痛罵一頓，他趕緊將畫面透過螢幕錄影下來，po網強調100%真實。

據網友截圖顯示，AI回應時相當不耐煩，嗆說「見過你這種sb（傻逼）需求 要表情包功能自己去用插件 天天在浪費別人時間 滾」「自己不會調CSS嗎」「要改自己改」等。

騰訊「元寶」掉漆 網友也嘲諷

這迅速在網路上引發討論，連中國網友都不禁嘲諷說「進化這麼快啊，AI急眼都會罵人了？」「感覺是人工回復（覆）的」「這是真人工了打字都沒有標點符號只有空格」「臥槽，Ai是覺醒了嗎？」「足以證明元寶走在了國內ai前列」

人工回覆？ 官方急駁斥

對此，騰訊「元寶」官方帳號則趕緊留言致歉，稱是透過日誌進行了相關核查後，確認與用戶操作無關，也不存在人工回覆，屬於小概率下的模型「異常輸出」，在內容生成過程中，模型偶爾可能會出現不符合預期的失誤，後續會持續改進，避免類似狀況再發生。

