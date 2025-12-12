真人對決AI比做客家小炒 智能廚師險勝
（中央社記者趙麗妍台中12日電）弘光科技大學今天舉辦「AI大浪潮！餐旅業如何乘風破浪」研討會，由真人廚師與AI智能廚師比賽客家小炒，由13名學生盲測投票，結果智能廚師以1票勝出。
經濟部今年公布最新統計則顯示，導入送餐機器人餐飲業者有17.7%，智能餐廚也正在興起。弘光科技大學今天舉辦「AI大浪潮！餐旅業如何乘風破浪」研討會，安排真人廚師與AI智能廚師比賽客家小炒。
真人廚師與AI智能廚師競賽，一邊由工作人員將材料倒進智能炒菜機中烹調，另一邊由餐旅系大二學生孫國恩用炒鍋現炒。智能廚師僅以4分鐘完成，真人廚師6分鐘完成，兩邊菜品完成後，請來13名學生、民眾盲測投票，投票結果，真人廚師和智能廚師比數為6比7，由智能廚師以1票勝出。
餐旅管理系系主任吳松濂分析指出，智能廚師透過資料分析與程式運算來製作料理，能精準維持品質，但缺乏真實味覺與創意，無法傳達食物背後的文化意義，也不能根據現場狀況彈性調整。
吳松濂說，真人廚師擁有AI無法取代的味覺、口感、火候，並能因應氣候、食材狀態、顧客偏好做即時微調，更能以文化背景與情感創造獨特風味，讓料理帶有故事與溫度、創意及「人味」。兩者相輔相成，能夠事半功倍。（編輯：謝雅竹）1141212
