真人版《排球少年》神還原！西田有志「高速滑跪道歉」全球爆紅，本人幽默回應
日本男子排球的王牌選手西田有志近，最近在 SV 聯賽明星賽中，因發球失誤不慎誤擊到場邊女性工作人員，當下他隨即展現了驚人的「高速滑行土下座」衝上前道歉，其速度之快與姿勢之標準，讓這段畫面瞬間在全球社群瘋傳，成為全新迷因。而這個充滿爆發力與戲劇效果的動作，被大批網友笑稱根本是動漫《排球少年！！》真人版上演。
片段在網路上爆紅後，許多網友都貼出《排球少年!!》的劇照，認為這根本就是劇中西谷夕和田中龍之介會做出的舉動，連 Netflix 官方也忍不住加入玩梗分享：「這場景有點眼熟」，讓這位排球明星成為網路迷因焦點。
針對這起意外爆紅的事件，西田有志事後於個人 Instagram 上發文回應。他再次誠摯的向被球打到的女性工作人員致歉。對於自己一時的反應居然在世界各國引發這麼巨大的迴響，西田坦言連自己都很驚訝，並幽默表示這是他親自呈現出的真人版《排球少年!!》。
雖然意外成為迷因主角，但西田有志強調未來仍會腳踏實地，一步步繼續向前邁進。這次締造的「魚躍土下座」傳說，不只展現了他真性情和幽默的一面，也成功將「排球是一項很有趣的運動」這個訊息傳遞給全世界。而過去，西田有志以 186 公分的身高卻擁有驚人的垂直彈跳與左手重砲，高中時期就進入職業聯賽，曾在世界盃以連續 5 顆強力發球得分震驚全球，將熱血漫畫的情節在現實賽場上奇蹟重現，被廣大球迷譽為是現實版《排球少年!!》。
其他人也在看
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
安海瑟薇熬20年終於升職！ 卻被《PRADA惡魔2》梅姨演失憶狠酸：我認識她嗎？
睽違20年，時尚經典神作《穿著PRADA的惡魔》續集終於要在4月29日重返全台銀幕。在首波曝光的100秒預告中，好萊塢「三巨頭」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）驚喜合體。最令網友噴笑的是，「惡魔總編」米蘭達不僅毒舌依舊，更直接上演「極致失憶」，對著如今光彩奪目的前助理小安冷問：「她是誰？」完全展現出時尚女皇那份視他人如草芥的強大氣場。
大戰一半「假髮」被打飛！他扯下拋向觀眾沸騰 曝超搞笑真相
美國一場拳擊比賽受到民眾的關注，但焦點不在拳擊手精湛的表現，而是假髮。拳擊手米勒（Jarrell Miller）1月31日對戰強敵伊貝（Kingsley Ibeh），他被連續重拳掀飛了假髮。米勒把假髮送給觀眾後，似乎整個氣勢大振，最後以2比1獲勝，甚至有評論員表示，「從未看過這種情況」。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
大S逝世一周年！「七仙女獨缺Makiyo」 經紀人這樣說
Makiyo並未正面說明缺席原因，僅由經紀人表示：「有拍影片想念大S姐姐喔，感恩。」並表示未來會找時間前往金寶山追思大S。據悉，此次由丈夫具俊曄親自設計的雕像，亦特別製作骨灰項鍊作為紀念，但Makiyo未列在獲贈者名單內。除具俊曄自留一條外，其餘項鍊由家屬分贈給7位摯友...
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
不只彭小刀赴金寶山！高中同學也齊聚悼念大S：一下哭一下笑
大S昨（2日）逝世滿一週年，家人也選在這天進行雕像揭幕儀式，除了演藝圈星友到場參加外，大S高中的同學也都有現身，藝人彭小刀曬出眾人合影，感慨表示：「相信熙媛感到滿滿幸福」。蔡佩伶報導
「酷龍」姜元來曝具俊曄抱友痛哭 紙上寫滿「熙媛啊...」好友一看心碎了
具俊曄前天（2╱2）為愛妻大S（徐熙媛）逝世1周年舉辦紀念雕像揭幕儀式，「酷龍」團員姜元來特地來台直奔金寶山墓園追思，昨深夜姜元來在IG分享此行並未事先告知老友，他心疼透露：「好不容易見到的俊曄，瘦到連26年前大S送他的衣服都還穿得下的程度。」
破4億晉升影史第6！《陽光女子合唱團》票房湧泉爆發 孫淑媚曝淚別阿公遺憾
由導演林孝謙執導的《陽光女子合唱團》，在上映一個月後票房勢如破竹，今日正式宣布突破4億大關，累積數字穩坐台灣影史第6名。這股「陽光熱潮」不僅在戲院發酵，劇中「女力軍團」上週末更展開北中南影人謝票場，演員們使出渾身解數，將映後座談變成狂歡同歡會，孫淑媚清唱、苗可麗「開罵」祝福、安心亞火辣熱舞，讓影迷在流完眼淚後帶著笑聲離場。
痛別大S一年！言承旭見雕像「哭到雙眼紅腫」 被周渝民攙扶離場
男星言承旭、仔仔（周渝民）跟大S因為合作主演戲劇《流星花園》結下交情，昨（2日）也一同出席大S雕像揭幕儀式，期間言承旭更是哭到雙眼紅腫，離場時是被仔仔攙扶離開，顯見心情悲痛。蔡佩伶報導
po文感謝具俊曄為大S設計雕像 小S提媽媽的心：洞應該被填滿了
女星大S（徐熙媛）離世滿一週年，丈夫具俊曄為她設計了「熙媛的永恆軌道」紀念雕像，並於昨（2）日正式對外揭幕。相關畫面曝光引發熱議，小S（徐熙娣）今（3）日po文，感謝姊夫具俊曄為姊姊設計了一個這麼美的雕像，「當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了」。
大S紀念雕像今揭幕！仔仔、言承旭都來了 S媽雙手合十：謝謝關心
女星大S（徐熙媛）2025年2月在日本病逝，享年48歲，2日迎來大S逝世週年忌日，由具俊曄為愛妻親自設計的紀念雕像，將在下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，S家人陸續抵達現場外，親友也都來了，包括仔仔周渝民、言承旭、羅志祥等人也低調現身。
媽，你的名字叫勇敢！她夫死子車禍險成植物人 兒奇蹟康復結婚淚謝祂
「媽，你的名字叫勇敢。」這句話不是口號，是一段真實的人生。台北一名稻江高職女學生謝依珊，透過微電影，哽咽說出母親的人生故事：一位單親媽媽，在丈夫病逝、兒子車禍重傷險成植物人之後，沒有倒下，用七年的時間，等到兒子康復結婚。那一天，這位媽媽笑中藏淚，告訴在天上的老公說：你一定也很開心吧！她把【天崩地裂】的人生，一塊一塊撿回來………..
前妻陸元琪淚別袁惟仁「來世再考一次沒考好的題」 曝兩個孩子近況
袁惟仁（小胖老師）2 日病逝，享年 59 歲。2018 年 7 月，他在上海因意外跌倒導致腦溢血，搶救過程中發現腦部有腫瘤，開刀後與死神搏鬥 2 個月，近年都在台東老家休養，臥病長達 8 年。前妻陸元琪 3 日在社群發聲，坦言接到消息的瞬間，「我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，也公開向袁惟仁致歉：「希望你能理解我當初的難。」
袁惟仁辭世！兒女發文道別 袁義揭逃避7年心境：算是扯平了吧
「小胖老師」袁惟仁今（2）日辭世，享年57歲，消息曝光引起許多親友趕到不捨，兒子袁義、女兒袁融晚間也分別po文跟爸爸道別，袁義提到這幾年逃避的心境，「像這7年裡，我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。這樣算是扯平了吧。」
王祖賢準備復出？拍Vlog賣萌嗲音飄仙氣 老粉全落淚
紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。
周慧敏「愛兒」離世1年！冥誕日哀悼：去年還和哥哥共享生日
周慧敏「愛兒」離世1年！冥誕日哀悼：去年還和哥哥共享生日
前夫袁惟仁過世 陸元琪承諾「紅毯替他牽女兒手」
袁惟仁2日過世，享年57歲。前妻陸元琪透露，早在一月初就已聽聞前夫住進加護病房，孩子們也都有前往探望，2日中午左右孩子接到袁惟仁病逝消息，一家三口情緒潰堤。事後，陸元琪也在社群上轉發女兒寫下的文章，並承諾「妳的紅毯，媽咪一定在，我會幫把拔牽好妳的手，幫把拔說：請你好好的愛我的寶貝女兒。」