真人版《排球少年》神還原！西田有志「高速滑跪道歉」全球爆紅，本人幽默回應

日本男子排球的王牌選手西田有志近，最近在 SV 聯賽明星賽中，因發球失誤不慎誤擊到場邊女性工作人員，當下他隨即展現了驚人的「高速滑行土下座」衝上前道歉，其速度之快與姿勢之標準，讓這段畫面瞬間在全球社群瘋傳，成為全新迷因。而這個充滿爆發力與戲劇效果的動作，被大批網友笑稱根本是動漫《排球少年！！》真人版上演。

完美還原！（圖源：Netflix Anime／排球少年!!）

片段在網路上爆紅後，許多網友都貼出《排球少年!!》的劇照，認為這根本就是劇中西谷夕和田中龍之介會做出的舉動，連 Netflix 官方也忍不住加入玩梗分享：「這場景有點眼熟」，讓這位排球明星成為網路迷因焦點。

針對這起意外爆紅的事件，西田有志事後於個人 Instagram 上發文回應。他再次誠摯的向被球打到的女性工作人員致歉。對於自己一時的反應居然在世界各國引發這麼巨大的迴響，西田坦言連自己都很驚訝，並幽默表示這是他親自呈現出的真人版《排球少年!!》。

雖然意外成為迷因主角，但西田有志強調未來仍會腳踏實地，一步步繼續向前邁進。這次締造的「魚躍土下座」傳說，不只展現了他真性情和幽默的一面，也成功將「排球是一項很有趣的運動」這個訊息傳遞給全世界。而過去，西田有志以 186 公分的身高卻擁有驚人的垂直彈跳與左手重砲，高中時期就進入職業聯賽，曾在世界盃以連續 5 顆強力發球得分震驚全球，將熱血漫畫的情節在現實賽場上奇蹟重現，被廣大球迷譽為是現實版《排球少年!!》。