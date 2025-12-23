真人版娜美辣秀「S曲線」 網讚：感謝寒冬送暖！

娛樂中心／李筱舲



夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（董梓甯）因亮麗外型，被粉絲封為「真人版娜美」，她在啦啦隊圈擁有超高人氣。而梓梓經常透過社群平台，與粉絲分享舞蹈與生活日常。近日，她曬出一系列在峇里島度假的美照，讓粉絲們大飽眼福，讓粉絲們讚嘆「身材太完美了！」。





梓梓近日在IG分享先前赴峇里島度假的照片，笑稱自己是「背殺」，背後看起來兇的，實際上也是兇的。（圖／翻攝自IG ＠t40533）

梓梓（董梓甯）近日在IG分享先前赴峇里島度假的照片，在貼文中寫下：「背殺，背後看起來兇的，實際上也是兇的（開玩笑）。天氣好好，又想到峇里島，照片居然還沒發完。」照片中，梓梓身穿紫色削肩短版針織背心，下身搭配奶油色絲絨面料長裙，整體造型充滿濃厚的海島度假氛圍。這套穿搭不僅露出梓梓的背部與肩頸線條，也秀出她纖細腰部的S曲線，讓粉絲們大飽眼福。

梓梓大方展示背部與肩頸線條，並秀出她纖細腰部的S曲線，讓粉絲們大飽眼福。（圖／翻攝自IG ＠t40533）

貼文一出，吸引眾多網友和粉絲按讚，留言表示：「太美了！正面背面都愛」、「冬天還有這種照片看真的幸福了」、「女神太漂亮了啦～～～」、「超頂，好愛，好喜歡梓隊長」、「好辣！而且好好看！感謝寒冬送暖」、「我梓太美」、「美到我不知道要留什麼」、「背殺+腰瘦，太美了」、「我被殺到了，太美！不忍直視」、「你的身材真的太完美了！」。

這組峇厘島度假美照吸引3.8萬名粉絲按讚，粉絲誇梓梓的身材真的完美、令人稱羨。（圖／翻攝自IG ＠t40533）





