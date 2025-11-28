「真人版娜美」張家瑋開撕囂張小三 互扯頭髮「超派」大戰：像看到以前自己

張家瑋霸氣上陣，跟程雅晨兩人互扯頭髮。民視提供

《好運來》中隨著張家瑋飾演的「正義千金」正式對決程雅晨飾演的跋扈小三「佩婕」，兩位女生的「互扯頭髮大場面」成為最新焦點，張家瑋這次從過往的「小三專門戶」轉型為正義代表，直呼教訓佩婕的戲碼非常過癮。

張家瑋坦言，看到劇中程雅晨的囂張行徑，讓她感觸很深，大方笑說：「看到佩婕現在的際遇，好像看到以前的自己！」 她表示自己以前就是八點檔的「小三專門戶」，所以看到佩婕開始遭受報應、被眾人教訓的橋段，「有種很能體會她的感受。」 她直呼這次演出正義千金女的角色，讓她挑戰不一樣的角色，非常開心。

廣告 廣告

程雅晨則大讚張家瑋是最佳對手，本人雖然看起來很有距離感，但在現場每次都被她逗笑，且程雅晨認為可以從她身上學到很多。 尤其現在開始有拉扯互打的對手戲，程雅晨更直呼輕鬆：「在她的引領之下，我第一次感受到，拍互打戲這麼輕鬆，而且她非常的專業，我們畫面上看起來很兇，但其實我沒出太多力氣，都是我們自己在前後動來動去。」

張家瑋（右）、程雅晨（左）兩人收工秒變擺拍照。民視提供

程雅晨爆料，兩人甚至將「拉扯頭髮」變成了一種趣味互動。 張家瑋竟然在拉扯到一半時，幽默自嘲要一起向觀眾拜拜，「她拜那麼多次了，你也要拜！」 程雅晨結束後擔心問導演：「這樣會不會不夠激烈？」 結果導演卻回「看來很激烈，『超派』，夠了夠了。」 戲裡火爆、戲外歡樂的兩人，也預告將在接下來的劇情中帶來更瘋狂的「震撼教育」。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／邱澤、許瑋甯婚禮誓詞曝光 許瑋甯揭邱澤讓她動心4個瞬間

直擊／證婚人藍心湄包6萬6！爆邱澤、許瑋甯登記「忘帶證件」：兩個阿呆

直擊／緋聞對象現身邱澤婚禮！陳美鳳認「他有長輩緣」 拒絕幫忙帶孩子