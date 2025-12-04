「真人版娜美」破壞渣夫家庭當「小四」 禁忌戀太火辣！竟樂喊：新鮮有趣

張家瑋（右）帶領吳政澔拍攝親密戲，增加信任感。民視提供

8點檔「真人版娜美」張家瑋在《好運來》飾演「喬安」一角，介入吳政澔飾演的「江弘軒」家庭，被戲稱是「小四」，但兩人在螢光幕前溢出的濃烈情感和爆棚CP感，卻讓不少觀眾直呼：「愛意滿出來！」

面對觀眾對兩人火辣又自然的對手戲感到好奇，張家瑋透露她與吳政澔在拍攝親密戲之前，都會先進行專業的溝通，「我們會先講好怎麼親，角度跟位置都會確認，這樣拍起來雙方都比較自在」。

吳政澔（左）跟張家瑋日前在運動場上較勁，互動讓觀眾直呼「CP感爆棚」。民視提供

發現吳政澔緊張心情 張家瑋暖心指導喊話：不用怕

張家瑋也觀察到，吳政澔在初期拍攝時似乎略顯緊張，她直接給予暖心指導，一句：「不用怕，放心來吧！」瞬間化解了吳政澔的壓力，也讓兩人之後的合作節奏更加順暢，用對彼此的信任，詮釋角色間既壓抑又濃烈的禁忌之戀。

張家瑋擁有姣好身材。民視提供

除了高張力的情感戲外，張家瑋也分享了一段有趣的拍攝花絮。她表示，過去自己在戲劇中，飾演的角色多半是要主動去「勾引」男生，但近期有一場戲，竟然是反過來由吳政澔來勾引她，讓她直呼：「太新鮮有趣了！」這種角色地位的反轉，讓她得以享受被勾引的感受，也因為畫面的趣味和新鮮感，逗樂了片場所有人，讓原本可能較為嚴肅的戲份，瞬間充滿歡樂。

張家瑋（左）跟程雅晨戲裡爭鋒相對，戲外惺惺相惜。民視提供

吳政澔也對搭檔張家瑋的專業度讚不絕口：「就平常心照著劇本的感情走，喬安（張家瑋飾）很專業，她都會及時調整位置照著鏡位，所以拍攝都一次就過，整個節奏都很順暢，拍攝起來效果非常好。」



