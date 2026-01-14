真人版甄嬛傳！ 彰化妹妹控姊「故意派貓咪來尿尿」違反保護令

電視劇《甄嬛傳》中，宜修皇后的寵物貓松子。（翻攝自百度百科）

彰化一對同住卻長期失和的親姊妹，妹妹因衝突向法院聲請並取得通常保護令，禁止姊姊對她進行任何騷擾行為；未料保護令生效後，姊姊飼養的貓咪多次進入妹妹位於2樓的廁所排泄，妹妹認為姊姊刻意「以貓為工具」進行精神騷擾，提告姊姊違反保護令。全案經彰化地方法院審理後，認定證據不足，判決姊姊無罪。

判決指出，這對年近30歲的姊妹同住一屋簷下，2人長達10年都不跟彼此對話，若有必要，都是透過媽媽轉達，去年雙方發生衝突，妹妹因此聲請保護令，要求姊姊不得再有任何身體、精神或經濟上的騷擾、脅迫或其他不法侵害之行為。

妹妹控姊「用貓當武器」

妹妹表示，保護令核發後，姊姊所養的貓咪在多次進出她使用的廁所便溺，造成困擾，認為姊姊仿效戲劇《甄嬛傳》情節，利用貓咪進行騷擾。姊姊則否認指控，強調貓咪已飼養多年，平時在家中自由活動，在1樓備有貓砂盆，自己無法也不曾驅使貓咪到妹妹廁所排泄，「貓是我最愛的家人，我不會把牠當成武器！」

法院裁定 無證據顯示姊故意騷擾

法官認為，貓咪行為屬於長期家庭生活狀態的一部分，並非保護令生效後才出現的新情況，且妹妹加裝防蚊門簾後即能有效防止貓咪進入，顯示貓咪行為屬動物本能。法院指出，無法證明姊姊具有主觀騷擾犯意，且客觀上其飼養方式尚未達製造使人心生畏怖的程度，因此判決無罪，全案仍可上訴。

更多鏡週刊報導

自爆「睡遍頂流男星」！中國女網紅慘遭公司切割 求償近千萬

防隨機殺人重演！北車「這3天」辦無差別攻擊危安實兵演習

不用特別買有機！營養師公布2025「15種最乾淨蔬果」