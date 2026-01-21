真人版蜘蛛人徒手攀登台北101倒數！賈永婕懇求3件事

賈永婕發文呼籲大家注意3件事。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

傳奇性的極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）本周六(1/24)上午9時將挑戰徒手攀爬台北101，近日不少網友都分享直擊他這幾天都在掛繩練習，尋找最佳路線，照片看來驚人，有如真人版蜘蛛人。而今(21日)台北101董事長賈永婕再度開腔，她明白大家都很期待這次的活動，但懇求大家3件事，好讓艾力克斯霍諾德的攀岩活動能順利舉行。

賈永婕21日曬出昨與台灣、美國、英國跨國頂尖團隊拜拜祈求順利平安的照片，和她本人與艾力克斯霍諾德的合影，表示由於這次行動任務複雜、挑戰度高，有許多人都很期待親眼目睹，希望大家第一、請勿闖入管制區域；第二、請勿自行操作無人機拍攝。

對於這次活動的進行，賈永婕呼籲：「我們希望讓國際團隊看到台灣人的高素質與專業度，也請大家尊重獨家直播畫面，不要硬闖、不要干擾」；第三、她強調：「最好的視角，就是 Netflix 的官方直播！」且直播中還有主播的專業講解，「謝謝大家的理解與配合，一起讓這場國際級活動順利、成功、精彩完成！」而艾力克斯霍諾德稍早也發文說：「Rest day stroll in rain - very scenic views of Taipei though a little bit wet right now. Getting over my jet lag and feeling pretty good. Getting psyched!（休息日雨中漫步－台北景色很美，雖然現在有點潮濕。時差反應正在好轉，感覺很不錯。越來越興奮了！）」

而艾力克斯霍諾德並非首位攀爬台北101的極限挑戰者，2004年聖誕節當天，有「法國蜘蛛人」之稱的亞倫羅伯特（Alain Robert）就挑戰過攀爬台北101，但當天氣候不佳，玻璃帷幕過於溼滑，才不得不掛上安全繩索，最後他比多花了預估時間一倍的時間，共近4小時才完成。

