真人版蜘蛛人登頂後怎麼下來？賈永婕回應：我也是

「真人版蜘蛛人」極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）本月24日將挑戰徒手攀爬台北101，近期他接受專訪，被問為何選擇爬台北101？他坦言原本首選的是杜拜的哈里發塔，但勘查後發現太困難，去年來台北101拜訪時發現是完美的目標；至於若登頂後怎麼下來？艾力克斯霍諾德笑說：「當然是搭電梯」。

台北101董事長賈永婕昨對於艾力克斯霍諾德將爬台北101的活動倒數發出3點呼籲，第一、請勿闖入管制區域；第二、請勿自行操作無人機拍攝；第三、最好的視角就是串流平台Netflix的直播。今她再轉發作家陳德正翻譯的艾力克斯霍諾德專訪文，可見艾力克斯霍諾德接受Podcast主持人Jay Shetty、和CNN兩場專訪，艾力克斯霍諾德透露自己從小就喜歡攀爬這件事，而且真的無所畏懼。

艾力克斯霍諾德形容，勘景後在方方面面上都覺得台北101處於一個完美的平衡點，有挑戰性又不會過度困難，在他們申請了攀爬許可，且獲得通過後，艾力克斯霍諾德更認為沒有拒絕、臨陣脫逃的理由；他也評估後攀爬台北101的風險跟打美式足球差不多，打趣說而且台北101有陽台，若不慎跌落還有可能掉在陽台上，不會直接從高處墜落，死亡的風險小很多，也比他之前挑戰過的岩壁都安全。

而這幾天台北陰雨綿綿，眾人都很擔心天氣不佳會導致他無法抓牢，艾力克斯霍諾德回應，目前打算爬台北101的東南面，比較容易曬到太陽，如果有細雨也比較快蒸發，他不怕風，唯一可能延期的原因就是「較大雨勢」，他強調現場不會設安全網，全憑經驗，最後艾力克斯霍諾德笑說若順利登頂的話，下來的方式當然是搭電梯，賈永婕也寫下：「當然是搭電梯下來，我也是！」

