真人版《佛萊迪餐館2》全新機械玩偶登場 《驚聲尖叫》鬼臉殺手加盟恐怖升級

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》全新機械玩偶加入。UIP提供

由布倫屋製作的恐怖片續集《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》將於2026年回歸大銀幕。首集電影在2023年創下紀錄，全球票房以近3億美元的成績成為當年度最賣座的恐怖片。續集《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》將由首集導演艾瑪塔米回歸執導，電玩原作創作者史考特考森再次擔任編劇，承諾帶來更加驚嚇、可怕的機械玩偶，最新預告釋出，曝光了許多驚悚細節。

全新機械玩偶亮相 恐怖張力全面升級

在最新釋出的預告中，曝光了全新登場的機械玩偶角色，這些玩偶造型詭異恐怖，預告片整體節奏比首集更為緊湊，恐怖張力全面升級，為觀眾帶來更強烈的驚悚體驗。此外，預告中也加入了更多玩家熟悉的元素，從場景設計到驚嚇橋段都更貼近電玩原作的氛圍，預計將能滿足廣大電玩粉絲的期待。

續集故事線 費斯節揭開餐館起源的黑暗秘密

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》的故事敘述自從費斯熊佛萊迪披薩餐館發生的超自然噩夢事件過去了一年。這場恐怖事件在小鎮逐漸被扭曲成誇張的當地傳說，甚至啟發小鎮舉辦史上首次的費斯節。

前任夜間警衛麥克（喬許哈契遜飾）以及警官凡妮莎（伊莉莎白萊爾飾）持續向麥克11歲的妹妹艾碧（派珀魯比歐飾）隱瞞關於她的機械玩偶朋友們的真相。然而，當艾碧偷溜出去，再次找到機械玩偶佛萊迪、邦尼、積卡和霍斯後，又將發生一系列恐怖駭人的事件，並揭露佛萊迪餐館真正起源的黑暗秘密，同時釋放一股隱藏數十年，早已被遺忘的邪惡力量。

傳奇卡司回歸與新血 加入《驚聲尖叫》演員助陣

續集卡司陣容堅強，除了喬許哈契遜、伊莉莎白萊爾和派珀魯比歐等主演再度回歸外，西歐多斯克萊恩也再度飾演傑里米亞，傳奇演員馬修利拉德則飾演威廉阿夫頓。全新加入的演員包括佛萊迪卡特（熱門影集《太陽召喚》、《潘尼沃斯》）、韋恩奈特（《侏羅紀公園》、喜劇影集《歡樂單身派對》）、麥肯娜葛瑞絲（《魔鬼剋星》系列、《安娜貝爾回家囉》），以及傳奇恐怖片演員史基特烏瑞奇（《驚聲尖叫》、熱門影集《河谷鎮》），為續集帶來更多演技實力與話題性。



