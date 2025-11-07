真人版《佛萊迪餐館2》全新機械玩偶登場 《驚聲尖叫》鬼臉殺手加盟恐怖升級
由布倫屋製作的恐怖片續集《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》將於2026年回歸大銀幕。首集電影在2023年創下紀錄，全球票房以近3億美元的成績成為當年度最賣座的恐怖片。續集《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》將由首集導演艾瑪塔米回歸執導，電玩原作創作者史考特考森再次擔任編劇，承諾帶來更加驚嚇、可怕的機械玩偶，最新預告釋出，曝光了許多驚悚細節。
全新機械玩偶亮相 恐怖張力全面升級
在最新釋出的預告中，曝光了全新登場的機械玩偶角色，這些玩偶造型詭異恐怖，預告片整體節奏比首集更為緊湊，恐怖張力全面升級，為觀眾帶來更強烈的驚悚體驗。此外，預告中也加入了更多玩家熟悉的元素，從場景設計到驚嚇橋段都更貼近電玩原作的氛圍，預計將能滿足廣大電玩粉絲的期待。
續集故事線 費斯節揭開餐館起源的黑暗秘密
《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》的故事敘述自從費斯熊佛萊迪披薩餐館發生的超自然噩夢事件過去了一年。這場恐怖事件在小鎮逐漸被扭曲成誇張的當地傳說，甚至啟發小鎮舉辦史上首次的費斯節。
前任夜間警衛麥克（喬許哈契遜飾）以及警官凡妮莎（伊莉莎白萊爾飾）持續向麥克11歲的妹妹艾碧（派珀魯比歐飾）隱瞞關於她的機械玩偶朋友們的真相。然而，當艾碧偷溜出去，再次找到機械玩偶佛萊迪、邦尼、積卡和霍斯後，又將發生一系列恐怖駭人的事件，並揭露佛萊迪餐館真正起源的黑暗秘密，同時釋放一股隱藏數十年，早已被遺忘的邪惡力量。
傳奇卡司回歸與新血 加入《驚聲尖叫》演員助陣
續集卡司陣容堅強，除了喬許哈契遜、伊莉莎白萊爾和派珀魯比歐等主演再度回歸外，西歐多斯克萊恩也再度飾演傑里米亞，傳奇演員馬修利拉德則飾演威廉阿夫頓。全新加入的演員包括佛萊迪卡特（熱門影集《太陽召喚》、《潘尼沃斯》）、韋恩奈特（《侏羅紀公園》、喜劇影集《歡樂單身派對》）、麥肯娜葛瑞絲（《魔鬼剋星》系列、《安娜貝爾回家囉》），以及傳奇恐怖片演員史基特烏瑞奇（《驚聲尖叫》、熱門影集《河谷鎮》），為續集帶來更多演技實力與話題性。
更多鏡報報導
林志玲看小S金鐘復出「走出來就哭了！」 想念「被罵」揭重返螢光幕唯一條件
于朦朧風波後安唯綾曝范世錡片場狀況 稱修杰楷「很負責」曝老公想合作趙露思
《冠軍之路》揭12強浴火重生秘辛 李多慧首吐心聲！峮峮東京巨蛋激動落淚
其他人也在看
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
王家衛翻車？《繁花》助理爆「毀滅性錄音」…私下嘲諷「唐嫣很裝」 疑開黃腔：一定要搞到她
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導香港名導王家衛驚傳捲入《繁花》劇組錄音風波。近日，一段長達逾1小時的7段音檔在網上曝光，內容疑似他與編劇秦雯的私下談...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 2 天前
這女人太猛！趙露思推「英語歌」花絮曝 空降串流冠軍
大陸女星趙露思在經歷合約糾紛後，憑藉時裝劇《許我耀眼》獲得收視與口碑雙豐收，近期更跨界發行全新英語歌曲，展現音樂才華。她的首波單曲一上架便在短短10分鐘內收藏破萬，3小時內迅速登頂大陸音樂平台冠軍。趙露思此次音樂作品不僅邀請國際級製作團隊參與，更將在生日前夕舉辦音樂會，展現其全方位發展的實力。TVBS新聞網 ・ 1 天前
昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。民視 ・ 1 天前
王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜
據《TVBS新聞網》獨家報導，有讀者爆料指出，范姜彥豐在爆料影片中提到妻子「去了美國2週，回來就變了人」，指得正是王子今年4月生日時，帶著身邊一票朋友出遊的美國之旅。當時，王子經紀公司還曾發布新聞稿，提到：「王子和粿粿、簡廷芮（Dewi）、孟霖、晏柔中，胡釋安、王...CTWANT ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
歐陽妮妮杭州豪宅曝光！「客廳擺滿沙發」想生3個⋯遭張書豪拒絕
藝人歐陽妮妮去年與張書豪完婚，2025年1月迎來寶貝兒子「睦睦」並在4月宣布一家三口將生活重心移至大陸杭州。近日，他們一家三口登上陸綜《亂室英雄》，首次公開夫妻倆在杭州的豪宅內部，光是客廳就放得下6張單人沙發，讓主持人全程目瞪口呆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
王子付不出賠償金！律師曝和解常見3招 估「范姜彥豐拒分期」背後原因
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，「法老王」律師王至德分析王子賣慘、請求分期付款及道歉在和解中都相當常見，並舉例推估范姜彥豐拒絕接受分期的背後原因。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
謝薇安飛大馬「見謝侑芯躺太平間」崩潰！擲出聖筊「竟感應了」畫面曝
娛樂中心／巫旻璇報導台灣網紅謝侑芯日前赴馬來西亞工作，不料卻在飯店內不幸猝逝，消息震驚兩地網友。事件爆發後，馬國警方證實知名歌手黃明志當時也在現場，不僅身上被搜出毒品，尿液檢驗結果更呈陽性反應，經通緝逃亡數小時後，黃明志於5日凌晨在律師與女友陪同下主動到警局投案。而謝侑芯的好友、同為網紅的謝薇安近日也飛往馬來西亞，親自前往太平間見她最後一面。民視 ・ 1 天前
The DoDo Men《荒島求生》最新一集爆笑不斷 網笑：荒唐求生
在近期網紅酷所推出的《中文怪物》爆紅之後，百萬訂閱YouTuber團隊「The DoDo Men 嘟嘟人」在頻道邁入第五年之際，也推出了全新系列《荒島求生》，節目開播後話題度持續攀升，首集上線即突破百萬觀看，近日最新播出的第五集不到1天就達54萬觀看次數，至今短短2天已累積84萬次觀看，引發網上熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 6 小時前
網質疑謝侑芯不配稱「護理女神」！網紅好友揭「真實內幕」轟：很可悲
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導有「護理女神」之稱的31歲台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，知名歌手黃明志也被爆出涉案，近日大馬警方更將案件轉往謀殺...FTNN新聞網 ・ 1 天前