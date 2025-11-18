真人版《海洋奇緣》明年暑假強勢上映 巨石強森以「真面目」再飾毛伊

經典動畫《海洋奇緣》真人版的莫娜一角由凱薩琳拉加阿雅飾演，令人驚豔。（圖／迪士尼影業提供）

迪士尼影業明年暑期鉅作《海洋奇緣》真人版，將於2026年7月9日在大銀幕乘風破浪！首支預告於全球影迷引頸期待下於今（18日）隆重登場，除了家喻戶曉的傳唱經典金曲再度感動人心，巨石強森更以「真面目」再飾半神人毛伊，令影迷們興奮不已！

《海洋奇緣》動畫原版自2016年上映後就轟動全球，總票房高達6億8720萬美元，將近10年來的人氣更是持續上升，高踞串流時代點播冠軍電影，去年才千呼萬喚始出來的動畫版第二集也一如預期般在全球締造超越10億美元的傲人票房成績！

廣告 廣告

《海洋奇緣》真人版堪稱迪士尼經典動畫真人版系列中最受矚目的一部。（圖／迪士尼影業提供）

《海洋奇緣》真人版堪稱迪士尼經典動畫真人版系列中最受矚目的一部，敘述海洋公主莫娜遠渡重洋、與莫逆之交毛伊攜手拯救族人，由艾美獎及東尼獎雙項贏家熱門音樂劇《漢米爾頓》導演湯瑪斯凱爾執導，除了巨石強森以真面目再度飾演廣受喜愛的毛伊，在前導預告中光以背面現身即令影迷興奮不已，莫娜則由萬中選一的耀眼新星凱薩琳拉加阿雅（Catherine Lagaʻaia）初登大銀幕、一展驚豔歌喉！

幕後團隊也十分堅強，動畫原版編劇傑瑞德布希應聲歸隊，聯合《海洋奇緣2》新任編劇黛娜勒杜米勒擦出全新火花，配樂大師馬克曼西納再度操刀嶄新磅礴樂章，《浩劫重生》獲獎攝影師奧斯卡福拉掌鏡，還包括《魔戒》三部曲奧斯卡美術大師約翰邁爾、亦曾參與《魔戒》三部曲的服裝設計師麗茲麥奎格等人。

《海洋奇緣》真人版將於2026年7月9日（四）上映。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女子上班途中遭大貨車撞上捲車底身亡 後座同事目睹悲劇崩潰

渡假村推「萌獅叫起床服務」又陪玩 7分鐘近2800被旅客訂爆

獨家／樂天突宣布12月離開台灣 中職奪冠後首次員工旅遊行程曝光