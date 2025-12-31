真人版《瞞天過海》！趁聖誕假期挖穿金庫 德儲蓄銀行遭洗劫11億

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

德國上週發生一起大型銀行劫案。一群職業大盜趁著聖誕節銀行長假期間，利用大型鑽孔機挖穿金庫牆壁，洗劫了當地一家儲蓄銀行（Sparkasse）近3000個保險箱，估計損失高達3000萬歐元（約新台幣11億元）。

德國發生一起大型銀行劫案。職業大盜利用鑽孔機挖穿金庫牆壁，洗劫當地一家儲蓄銀行，估計損失高達3000萬歐元。（圖／美聯社）

根據法新社報導，歹徒並未從大門闖入，而是利用巨型鑽孔機在金庫室開了一個大洞後進入。這起搶案的手法讓資深調查人員也感到驚訝，辦案警方形容：「簡直就像電影《瞞天過海》（Ocean's Eleven）的現實版，整個行動展現了極高的專業水準。」

廣告 廣告

搶匪顯然經過精密計算，特意挑選銀行因聖誕假期歇業時動手，趁著四下無人進行大規模挖掘。直到週一（30日）消防隊收到銀行火警報案後趕赴現場，這場驚天搶案才被揭發。

根據初步估計，被清空的3,000個保險箱內裝滿了現金、黃金與珠寶，若以每個保險箱平均保額1萬歐元計算，財產損失約達3000萬歐元。

警方調閱監視器發現，週一凌晨有一輛掛著偷來車牌的黑色奧迪載著多名蒙面男子離開鄰近停車場。此外，也有目擊者在週六至週日間，看見數名男子提著大型袋子出沒在停車場樓梯間。

目前調查工作仍在進行中，歹徒具體身分與精確作案時間尚無法完全確定。銀行表示已設立客戶熱線，並將以書面通知所有受影響的帳戶持有人。

更多FTNN新聞網報導

吻別變永別！德國男囚探監與女友熱吻後暴斃 警揭：口對口運毒

德國總理下封殺令！ 禁止華為等中國供應商參與未來6G網路建設

德國新任女市長家中遇襲重傷 15歲兒驚見滿身刀傷 兇嫌仍在逃

