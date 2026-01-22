真人版《神鬼交鋒》！前空少冒充機師爽搭4年霸王機 潛逃巴拿馬終落網

猶如李奧納多主演的電影《神鬼交鋒》真實情節在現實中上演。（翻攝畫面）

猶如李奧納多主演的電影《神鬼交鋒》真實情節在現實中上演，1名來自加拿大多倫多的33歲前空服員波科尼克（Dallas Pokornik），因涉嫌在長達4年的時間內，利用偽造的員工證件冒充民航機師與現役空服員，成功騙取美國多家航空公司數百次的免費飛行機會，甚至大膽要求進入駕駛艙入座。這起案件近期隨著嫌犯在巴拿馬落網並引渡至夏威夷受審而曝光，引發航空界高度關注。

根據美國檢方調查，波科尼克曾在2017年至2019年間服務於加拿大航空公司，離職後他並未就此離開航空圈，反而利用偽造的舊東家證件，鎖定美國三大航空業者下手。他濫用航空界給予機組人員的「互惠搭機」福利，頻繁搭乘免費航班。

廣告 廣告

更令人捏把冷汗的是，檢方指出他甚至曾多次要求使用駕駛艙內專供非值勤機師乘坐的「備用座椅」。雖然法庭文件尚未證實他是否真的成功坐進駕駛艙飛行，且美國檢察官辦公室對此細節三緘其口，但此舉顯然已觸動了飛安的敏感神經。

這場跨國詐欺案在去年10月由夏威夷聯邦大陪審團提起電信詐欺指控後收網，波科尼克隨即在巴拿馬被捕，並於近日引渡回美國受審。儘管他在週二（20日）的庭訊中拒絕認罪，但聯邦法官考量案情嚴重性，已裁定將其繼續羈押，不得保釋。雖然起訴書未直接點名受害業者，但外界依據總部地點推測，夏威夷航空、聯合航空及美國航空極有可能就是這場騙局的苦主，目前上述航空公司及加拿大航空皆尚未對此發表評論。

此案不禁讓人聯想到2023年地平線航空（Horizon Air）發生的驚魂事件，當時1名獲准搭乘駕駛艙便車的休假機師，因精神狀況不穩試圖在空中切斷引擎。雖然該事件與本案性質不同，但非值勤人員進入駕駛艙的風險控管，如今已成為飛安監管的重中之重。

更多鏡週刊報導

丟臉丟到國外！台遊客無視清萊白廟「禁停留令」 奈何橋上與泰人互毆進警局

泰大選狂人推「1妻4夫」遭檢舉！昔逼學生禁欲 自爆「16歲破處」網酸雙標

「夜衝武嶺」去年奪10命！拍美照爬山壁 太管處要嚴格取締了