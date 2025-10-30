真人版《航海王》第2季「回歸日期曝光」！ 神秘航道地點公開

Netflix《航海王》第2季中的偉大航道顛倒山。（圖／Netflix）

Netflix真人版影集《航海王》第2季將於2026年3月10日於Netflix全球獨家上線，引領觀眾重返這場波瀾壯闊的航海傳奇。草帽海賊團的五位成員蒙其·D·魯夫（伊納基·戈多伊 飾）、羅羅亞·索隆（新田真劍佑 飾）、娜美（艾蜜莉·拉德 飾）、騙人布（雅各·羅美洛 飾）以及香吉士（塔茲·史卡勒 飾）已整裝待發，準備航向傳說中的「偉大航道」，迎接迄今為止最宏大的冒險。

繼首季在全球創下驚人熱潮，第二季將深入這片難以預測的海域，草帽海賊團將穿越奇異小島，尋找世界最偉大的寶藏，同時也將遭遇一群強大的新敵人。Netflix更與全球同步公開一系列「偉大航道地點海報」，揭示了船員們即將踏上的全新旅程。

包括草帽海賊團展開新旅程前的關鍵場景羅格鎮（Loguetown）、 偉大航道的入口顛倒山（Reverse Mountain）， 強烈的洋流與風暴考驗著所有海賊的決心，只有最勇敢的船隻才能利用這條通道航向新世界。抵達偉大航道後，船員們將遇到巨大的「島鯨」拉布。

場景還包含仙人掌島上的唯一城鎮威士忌山峰（Whisky Peak）、未被開發的孤島 小花園（Little Garden）、神秘雪國磁鼓島（Drum Island）。

《航海王》第2季聰明的「島鯨」拉布。（圖／Netflix）

《航海王》第2季熱情款待海賊的威士忌山峰。（圖／Netflix）

